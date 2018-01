Statuie vandalizată din nou EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Pe 17 decembrie, câțiva tineri s-au apropiat de statuie și s-au fotografiat. Apoi, unul dintre ei a rupt mâna muzei și a fugit.

Scene asemănătoare se repetă aproape în fiecare an, iar autoritățile par depășite de situație. Astfel, la început de an, un artist plastic trebuie să refacă statuia pentru ca de ziua lui Eminescu opera de artă să fie intactă. Aceasta se degradează, însă, de la an la an.

În ciuda faptului că Parcul Central este supravegheat cu camere video, dar și de patrule de poliție, statuia continuă să fie vandalizată. Autoritățile locale au reclamat ultimul furt abia după 11 zile de la producerea faptei. Autorul nu a fost găsit, iar polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru furt.

Cei care își doresc să admire statuia întreagă o pot face doar până săptămâna viitoare. Imediat după data de 15 ianuarie replica mâinii muzei va fi luată și depozitată până anul viitor

Statuia din marmură albă a fost realizată de sculptorul Frederic Storck în 1911. Face parte din patrimoniul național, iar la dezvelirea ei au participat Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu și Emil Gârleanu.

