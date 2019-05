Gabriela Firea: Nu voi candida pentru șefia partidului sau la prezidențiale

Gabriela Firea / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

”Au fost colegi care mi-au spus că aș fi cea mai potrivită și că ar trebui să-mi asum această poziție foarte dificilă într-un moment greu al PSD, în care mulți fug de PSD pentru că ei consideră că partidul a ajuns la un scor foarte mic. Eu, când era președinte intermar la București, în București PSD a câștigat 45%. Acum, cu alt interimar, PSD a ajuns la 20%. Trebuie făcută o analiză foarte serioasă. Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus că aș fi cea mai îndreptățită persoană să preiau șefia partidului. Am spus sunt un om de echipă și că nu doresc”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a mai spus că este ”normal” ca Viorica Dăncilă să preia interimar funcția de președinte al PSD .

”Îl susțin pe poziția de președinte interimar pe Paul Stănescu, care alături de mine și de foarte puțini colegi am avut de pătimit pentru că am semnat acea scrisoare și am avut curajul să își susțină punctul de vedere. Cred că nu trebuie să se plătească polițe, dar trebuie să se facă dreptate și nu este normal să se perpetueze același mod de a conduce partidul în grupulețe foarte restrânse. Forurile trebuie să fie transparente, nu venit cu decizia, toată lumea să tacă. Nu voi candida și la Congres, dacă se va pune problema”, a adăugat ea.

De asemenea, Firea a negat că ar intenționa să fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale, afirmând că își dorește un nou mandat de primar general al Capitalei.

”Îmi doresc să candidez pentru un nou mandat de primar general. Asta este dorința mea și cred că există și susținere în acest sens. Nu se va întâmpla așa ceva și nici nu îmi doresc să candidez la prezidențiale”, a mai afirmat Gabriela Firea.

ŞTIRILE ZILEI