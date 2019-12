Gabriela Firea îi propune lui Ludovic Orban să candideze la Primăria Capitalei

Gabriela Firea

"La cât de preocupat este de Primăria Generală a Capitalei şi, în special, de persoana mea, eu îl invit pe domnul Ludovic Orban să candideze pentru un mandat la Primăria Generală a Capitalei, aşa cum a făcut-o şi când am candidat eu. Dar, pentru că s-a ocupat cu lucruri neortodoxe şi ilegale, nu a mai ajuns să fie nici măcar candidat, din partea PNL, dacă stăm să ne aducem aminte acum trei ani şi jumătate ce a făcut domnul Ludovic Orban. Deci fiind atât de preocupat şi, probabil, dorind să îşi demonstreze capacităţile administrative, mă gândesc că în perioada pre-electorală şi în campania electorală se va apleca să citească legislaţia, să se informeze în legătură cu problemele reale de la Primăria Capitalei, cu urgenţele pe care le au bucureştenii şi astfel nu va mai face afirmaţii care nu au nicio legătură în plan real", a spus Firea, vineri seara, la Antena 3.



În ce priveşte declaraţiile ministrului de Interne, Firea a replicat că îi e "foarte greu" să primească lecţii de la cineva care a fost primar la Caransebeş, un oraş cu o populaţie de 25.000 de persoane.



"Cu tot respectul pentru poziţiile publice ale domnului ministru. A fost primar la Caransebeş, a fost prefect la Caraş Severin, acum este ministru, a fost parlamentar şi tocmai de aceea am pretenţii de la domnia sa să cunoască, totuşi, legile din România, dar sfaturi nu am cum să primesc de la domnia sa. Pentru că, vă daţi seama, domnia sa a condus un UAT cât nu reprezintă nici măcar o stradă din Bucureşti. La fel cum domnul preşedinte a condus Sibiul, ca primar: o populaţie în jur de 150.000 de locuitori. Nici măcar 40% dintr-un sector al Capitalei. Deci, aş sfătui persoanele care se referă la Bucureşti în primul să înţeleagă complexitatea Capitalei României, multitudinea de probleme, numărul mare de locuitori şi, de asemenea, faptul că 30 de ani nu s-a investit în domeniile strategice", a spus Firea



Totodată, primarul general a apreciat că declaraţiile făcute în ultima perioadă de către candidaţii la Primăria Capitalei demonstrează că aceştia ar avea "lacune mari" şi că sunt "superficiali". Gabriela Firea a mai precizat că nu o interesează dacă alegerile locale se vor desfăşura într-un tur sau în două tururi de scrutin.



"Să fie cinci tururi, să iasă cine trebuie. Chiar nu mă interesează. Eu vreau să îmi duc până în ultima clipă de prim mandat lupta mea cu problemele bucureştenilor şi mai puţin mă interesează cine candidează. Bineînţeles că m-aş bucura dacă cei care aspiră la poziţia de candidat ar pune mâna pe carte şi nu ar mai face declaraţii din care reiese foarte clar că nu cunosc administraţie publică locală, nu au habar de problemele economice, nu ştiu ce înseamnă un contract - fie de achiziţie, fie de execuţie de lucrări de infrastructură. Dacă mergem împreună pe un şantier nu vor şti ce să ceară angajaţilor sau celor care au câştigat un contract pentru executarea unei lucrări de infrastructură. Nu ştiu cu ce se mănâncă aceste probleme şi practic vor face foarte mult rău Bucureştiului, pentru că vor face doar declaraţii politice, nu şi administrative", a apreciat primarul general Gabriela Firea.

sursa

agerpres.ro

