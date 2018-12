Gabriela Firea: Am luat decizia de a iniţia etapa a doua a proiectului de fertilizare in vitro, pentru încă 2.000 de cupluri

Gabriela Firea / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am luat decizia de a iniţia etapa a doua a proiectului de fertilizare in vitro, pentru încă 2.000 de cupluri, pentru că la FIV1 avem o rată de succes de 70%: dintre cele 159 de proceduri medicale decontate şi finalizate, 112 sunt sarcini confirmate. FIV 1 şi-a atins ţinta pentru 1.000 de cupluri, acesta este numărul actual al participanţilor la program. Este un proiect în care punem mult suflet, noi venim cu cifre, pentru că acesta este tiparul oricărei analize de oportunitate şi necesitate, dar fiecare nouă speranţă pentru un cuplu care intră în program, fiecare nouă sarcină, fiecare zâmbet au o valoare emoţională ce nu poate fi măsurată. Beneficiarii vor primi, ca şi în cazul FIV 1, vouchere în două tranşe: în valoare de 4.600 de lei pentru medicamente şi în valoare de 9.200 de lei pentru procedurile medicale. Regulamentul acestui proiect va avea amendamente suplimentare faţă de proiectul anterior, în acord cu solicitările primite în această perioadă", a declarat Gabriela Firea.



Proiectul "O şansă pentru cuplurile infertile - FIV 2" se va derula în farmaciile şi în unităţile sanitare specializate în FIV, care, conform regulamentului, îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Lista acestora şi regulamentul vor fi afişate pe site-ul www.assmb.ro. la secţiunea Proiect FIV2 - "O şansă pentru cuplurile infertile", se arată într-un comunicat al Primăriei Municipiului Bucureşti.



Conform PMB, proiectul înregistrează, în prezent, 1.000 de cupluri infertile înscrise pentru acordarea unui sprijin financiar de circa 3.000 euro, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Toate dosarele depuse au fost analizate. 838 dintre ele au fost aprobate. Dintre acestea, 159 de proceduri medicale au fost decontate şi finalizate, iar 445 urmează. Alte 201 cupluri au primit voucherele şi sunt în faza de începere a procedurilor medicale, iar 33 urmează să-şi ridice voucherele în perioada imediat următoare. Din restul de 162 de dosare aflate în analiză, 38 sunt în curs de evaluare, restul de 124 se vor analiza până pe 11 ianuarie 2019.



FIV 1 a fost aprobat în şedinţa din 28 martie a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general, Gabriela Firea. Bugetul multianual alocat pentru perioada iunie 2018 - decembrie 2019 este de 13.800.000 de lei, pentru 1.000 de beneficiari.



În România, se efectuează 5.000 de fertilizări in vitro pe an, de zece ori mai puţin decât în Europa de Vest. Datele Eurostat arată că România se află printre primele cinci state care înregistrează un declin demografic îngrijorător, precizează PMB.

