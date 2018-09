Gabriel Oprea s-a înscris în Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Sistemul de Paşapoarte

Gabriel Oprea / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, http://foto.agerpres.ro

"Are calitatea de membru. Simplu membru... în Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din SPRPCIV din 15 iulie", a spus Christian Ciocan.



Întrebat în ce măsură fostul ministru ajută sindicatul, Ciocan a răspuns că "este un om cu o personalitate deosebită, cunoscut în statul român şi în afara României, are o activitate în Ministerul de Interne apreciată pozitiv".



De asemenea, Christian Ciocan a fost întrebat despre procesul în care Oprea este implicat şi dacă acest fapt afectează imaginea Federaţiei.



"Lucrez de 28 de ani în Poliţie şi am lucrat foarte mulţi ani în Poliţia Rutieră. Din nefericire, acel eveniment deosebit de grav s-a soldat cu moartea colegului nostru Bogdan Gigină. Aducem şi în aceste momente mesaje de sprijin colegial familiei. (...) Am luat în calcul acest lucru pentru organizaţie şi vă pot spune că judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a dispus trimiterea cauzei pentru competentă soluţionare la Judecătoria sectorului 1 pentru infracţiunea de ucidere din culpă. La acest moment noi discutăm despre o cauză aflată pe rolul instanţei şi în România, ca stat modern al Uniunii Europene, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a unei hotărâri judecătoreşti", a subliniat Christian Ciocan.



Acesta a afirmat că Oprea a fost ministru al Apărării timp de 30 de luni şi în acea perioadă a folosit numai autovehiculul personal, dar la Ministerul de Interne "i s-a explicat că sunt alte reguli şi, fiind un om principial, a acceptat acele reguli".

