Prefectul de Galați, invitat la Ca-n viață

Începând din 26 iulie, Galați, unul dintre cele mai mari orașe din România, a decis să implementeze măsurile impuse în starea de alertă pentru a ține sub control numărul de cazuri cu coronavirus.

Invitat la emisiunea "Ca'n viață", prefectul judetului, Gabriel-Ioan Avrămescu, a vorbit, în detaliu, despre aceste măsuri, precizând că acestea au fost luate ca urmare a faptului că "județul Galați are un număr de îmbolnăviri semnificativ în ultima perioadă".

Totodată, prefectul a subliniat că măsurile au început să se respecte. "Mai erau locuri de joacă unde copiii își petreceau timpul, dar din păcate copii sub 5 ani nu pot purta mască la vârsta lor și astfel am risca să le punem în pericol sănătatea. Așa că am luat măsuri și pentru aceste locuri de joacă", a spus Avramescu.

Prefectul a vorbit și despre măsurile luate pe faleză. Noi, de aproape o lună de zile, în fiecare zi, mergem pe faleză împreună cu echipe de la Inspectoratul de Poliție, de la Poliția Locală, de la jandarmi. Încercăm să le explicăm oamenilor care sunt riscurile la care se expun să le explicăm de ce e important să păstrăm o distanțare socială, dar cu toate acestea, în fiecare seară, înregistrăm un număr mare de persoane în zona falezei, dar și în alte locuri aglomerate din oraș.

Cu privire la controalele dispuse la domiciliul celor care sunt în carantină, sau izolare, prefectul a spus că "măsurile dispuse de către Direcția de Sănătate Publică sunt respectate, nu am avut semnalate până în momentul de față încălcări ale normelor de izolare sau de de carantinare. E foarte important la fel să respectăm recomandările date de către specialiștii Direcției de Sănătate Publică. În afară de aceste verificări pe care le fac reprezentanții Poliției la domiciliu, noi, sâmbătă când am avut întâlnire a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență am dispus și înființarea unei locații alternative, atașate unei unități spitalicești în care să își petreacă cele 48 de ore de monitorizare a stării de sănătate persoanele care sunt confirmate pozitiv. Tot sâmbătă am dispus și efectuarea unei analize în ceea ce privește introducerea portului măștii în spațiile deschise, iar acum ne-am întâlnit în grupul technic ca să dezbatem analizele efectuate de către Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul de jandarmi și de către ISU, pentru a identifica zonele vulnerabile din județ, astfel încât să dispunem portul măștii în spațiile deschise, iar faleza este unul dintre aceste locuri", a subliniat prefectul județului Galați. Care sunt noile măsuri Fiecare unitate administrativ teritorială va desemna, prin dispoziţia primarului, persoane care vor ține evidenţa celor aflaţi în carantină sau în izolare;

Persoanele desemnate vor informa persoanele carantinate sau izolate la domiciliu asupra procedurilor ce trebuie urmate în cazul în care intră în contact cu diferiți furnizori de servicii astfel încât aceștia să își poată lua toate măsurile de siguranță;

Începând cu data de 26.07.2020, reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi și membri ai Poliției Locale vor efectua controale în locațiile unde sunt declarate persoane carantinate sau izolate la domiciliu;

Medicii de familie vor asigura monitorizarea persoanelor care se află în carantină sau izolare la domiciliu, din punct de vedere medical, şi vor informa Direcţia de Sănătate Publică Galaţi în cazul agravării stării de sănătate a acestora;

Asociațiile de proprietari din municipii şi oraşe vor face dezinfecţia scărilor de bloc de două ori pe lună;

Toate instituțiile publice vor face dezinfecţia spațiilor unde își desfășoară activitatea;

În piețe administratorii acestora vor restricționa accesul către tarabe, produse, exponate, a unui număr mare de persoane și vor stabili circuite separate pentru intrare și ieșire. Se vor stabili inclusiv traseele vizitatorilor în piețe pe sensuri unice și vor asigura triajul epidemiologic.

Se închid toate locurile de joacă, inclusiv cele private, de pe raza județului Galați. Măsura se referă la toate locurile și spațiile de joacă în aer liber.

Totodată, autoritățile reamintesc faptul că purtarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun.

Și în Argeș masca a devenit obligatorie, de miercuri, în toate localitățile din județ, aflat pe locul doi la numărul de cazuri noi de îmbolnăviri pe zi - peste 100! Și programul teraselor va fi restricționat. Sunt decizii luate și anunțate de prefectul de Argeș, Emanuel Soare.

"Fiecare persoană care are peste 5 ani va fi obligată să poarte mască, de miercuri, pe stradă și în locurile publice sau private unde sunt mai mult de două persoane", a spus, prefectul de Argeș, la emisiunea "Ca'n viață".