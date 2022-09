Furnizorii de armament ar putea să contribuie la salvarea patrimoniului. Ministrul Culturii Lucian Romașcanu a vorbit despre propunerea sa la TVR Info

"Cu Peter Stone, președintele The Blue Shield - care este cea mai mare organizație neguvernamentală care protejează patrimoniul în zonele de conflict și în cazurile de dezastre naturale am avut o discuție și am zis: De unde facem rost de bani? Pentru că problemele de patrimoniul și culturale sunt comune în toată Europa și în toată lumea, diferențele de finanțare și de gravitate sunt majore. Ce-avcem noi, în estul Europei, de exemplu, este mult mai rău față de ce are Franța sau Italia. Avem probleme cu energia, cu pandemia, facem rost de bani. Dar avem probleme cu patrimoniul, cu memoria noastră. Și atunci a venit ideea că, dacă undeva se trage un glonț, e posibil să nimerească o statuie. Sau o pictură" - a explicat ministrul Culturii marți, la TVR Info, de unde i-a venit ideea aceasta.

"Se vând arme de foarte mulți bani. Poate că s-ar putea face un fond la nivel european, care să strângă o contribuție de la toți cei care vând sau produc arme, astfel încât să putem juca și noi, pe sume mai mari, în zona culturală" - a mai spus Lucian Romașcanu.

"A rămas să fac un draft de propunere pe care să-l discut și cu domnul Stone și la nivelul nostru, dar ar fi o idee. Și ar fi un lucru important și potrivit chiar și ca imagine pentru eventualii noștri parteneri într-un context din ăsta complicat".

ŞTIRILE ZILEI