Furie în rândul susținătorilor războiului lui Putin, după atacul asupra colegiului din Makiivka. „În principiu, generalii noștri sunt de neantrenat”

Există un lucru asupra căruia strategii militari occidentali și ruși sunt de acord - înghesuirea unui număr mare de recruți, în principal noi, într-o clădire aflată în raza de acțiune a rachetelor ucrainene, pentru a putea întâmpina noul an, a fost o eroare fatală, scrie Politico .

Colegiul din Makiivka înainte și după bombardament / FOTO: Twitter

„Nu ar fi trebuit să se afle niciodată acolo”, a declarat vicemareșalul în retragere al aviației britanice Sean Bell.

Se pare că aproximativ 600 de soldați ruși se aflau în colegiul din Makiivka când acesta a fost lovit în ziua de Anul Nou de patru rachete HIMARS furnizate de americani. Rusia spune că 89 de soldați au fost uciși - cea mai mare pierdere pe câmpul de luptă pe care Moscova a recunoscut-o de la începutul războiului - în timp ce Ucraina estimează că numărul morților se apropie de 400.

Bell și alți experți militari occidentali spun că rușii s-au expus la un atac devastator - iar bloggerii militari și legislatorii furioși pro-război din țară sunt de acord.

Pe Telegram și pe alte platforme de socializare folosite de acești critici din ce în ce mai influenți și mai belicoși, crește îndemnul pentru a fi împărțit vinovăția și se intensifică apelurile care cer demiteri militare.

„În principiu, generalii noștri sunt de neantrenat”, a scris Igor Girkin, un fost ofițer de informații și comandant paramilitar care a jucat un rol-cheie în anexarea Crimeei de către Rusia și în războiul din Donbas.

Girkin, care folosește pseudonimul Igor Strelkov, și alții sunt furioși din cauza seriei de pași greșiți care au oferit Ucrainei ocazia de a lansa cel mai mortal atac individual împotriva armatei ruse de până acum.

Și nu numai că un număr mare de recruți au fost adunați într-un singur loc la doar o duzină de kilometri în spatele liniei frontului, dar au fost, de asemenea, cantonați în apropierea unui depozit masiv de muniție, ceea ce, spun bloggerii, a sporit puterea exploziei.

„Ceea ce s-a întâmplat la Makiivka este oribil”, a scris Archangel Spetsnaz Z, un blogger militar rus cu peste 700.000 de abonați pe canalul său de Telegram. „Cine a venit cu ideea de a plasa personalul în număr mare într-o singură clădire, unde chiar și un prost înțelege că, chiar dacă [sunt] loviți de artilerie, vor fi mulți răniți sau morți?”.

În condițiile în care criticile din partea legislatorilor și a televiziunilor de stat se intensificau - inclusiv din partea propagandistei influente Margarita Simonian, redactor-șef al postului controlat de stat Russia Today - ministerul Apărării nu a avut altă alternativă decât să rupă tăcerea inițială cu privire la dezastru și să încerce să gestioneze narațiunea promițând o anchetă.

Efortul a eșuat până acum, însă, în mare parte din cauza încercărilor ministerului de a prejudicia ancheta, dând vina pe recruții înșiși pentru că au sfidat interdicția de a folosi telefoane mobile. „Este deja evident că principalul motiv pentru ceea ce s-a întâmplat a fost utilizarea pe scară largă a telefoanelor mobile de către trupe, în ciuda interdicției”, a declarat generalul-locotenent Serghei Sevriukov, adjunctul șefului principalului Departament politico-militar al Forțelor Armate Ruse.

„Acest factor a permis inamicului să urmărească și să determine coordonatele locației soldaților pentru un atac cu rachete”, a adăugat el.

Deși se crede că ambele părți au folosit semnalele telefoanelor mobile în scopuri de țintire - posibil de către Rusia pentru a lovi o bază militară ucraineană de lângă Liov și posibil de către Ucraina pentru a ținti un general rus în martie anul trecut - unii critici ruși nu au încredere în această afirmație, inclusiv Semion Pegov, un blogger de profil înalt care a fost decorat cu Ordinul Curajului de către președintele Vladimir Putin anul trecut.

„Povestea cu mobilele nu este foarte convingătoare”, a scris el pe Telegram. „Rareori spun acest lucru - dar acesta este cazul în care probabil că ar fi mai bine să păstrăm tăcerea, cel puțin până la sfârșitul anchetei. Ca atare, arată ca o încercare directă de a defăima vina.”

Încercarea Ministerului Apărării de a prejudicia ancheta a picat prost celor care consideră că decizia inițială de a aduna atât de mulți soldați într-un singur loc este cauza principală a dezastrului și spun că atribuirea vinei soldaților face parte dintr-o încercare de a explica eșecurile comandanților și ofițerilor.

Învinovățirea recruților sporește, de asemenea, scepticismul cu privire la faptul că vreun comandant de rang înalt va fi găsit vinovat și pedepsit , dar dacă nimeni nu va fi găsit vinovat, semnele indică faptul că furia va crește. De câteva săptămâni, există zvonuri privind o reorganizare în eșaloanele superioare ale forțelor armate ale Rusiei, vorbindu-se despre înlocuirea șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, printre alții - lucru pe care acești bloggeri pro-război, alături de lideri ceceni precum Ramzan Kadîrov, liderul cecen, și de șeful paramilitarilor Wagner, Evgheni Prigojin, îl cer de mult timp.

În condițiile în care frustrarea crește și acuzațiile privind incompetența comandamentului se înmulțesc, este puțin probabil ca această cerere a criticilor pro-război ai Rusiei, care de luni de zile vituperează privind desfășurarea războiului, să se atenueze - ei sunt deja ocupați să evidențieze alte greșeli operaționale.

De exemplu, bloggerul pro-război cunoscut sub numele de Rîbar, care are peste un milion de abonați pe Telegram, a atras recent atenția asupra eșecului de a distribui recruții ruși între unitățile călite deja în luptă, astfel încât aceștia să poată învăța mai repede - o practică urmată de ucraineni, care acum evită să creeze noi unități de la zero.

„Merită, încă o dată, să ne referim la experiența Forțelor Armate ale Ucrainei, care, în aprilie, au tras o concluzie din experiența lor de lucru cu persoanele mobilizate: întăririle chemate trebuie să fie «amestecate» cu unități care au fost deja testate în condiții de luptă”, a scris el.

Și după o serie de eșecuri succesive, în timp ce apelurile la acțiune continuă să crească, rămâne de văzut dacă cei de la comandă vor asculta.

