Furie și frică în Rusia. Le Monde: Bărbați fără experiență de luptă au fost înrolați pentru a fi trimiși în Ucraina

Foto: Shutterstock

La un colț de trotuar moscovit, doi bărbați vorbesc veseli, bătându-se pe spate. Unul mic, celălalt mare, unul cu jachetă de piele, celălalt cu jachetă-sport. Cu zece minute în urmă, nu se cunoșteau, dar în curând vor pleca împreună spre frontul ucrainean. „Așa e la noi, în țara noastră, suntem calzi”, râde Andreï, micuțul. „O zice bine proverbul, mizeria unește”.

În zece minute, în fața ușii de fier a biroului de recrutare de pe strada Petciatnikov, cei doi au avut timp să găsească o serie întreagă de puncte în comun: ambii au trecut der 40 de ani, familii numeroase și sunt dependenți de țigări. Și ambii lucrează în domeniul ventilației: Andrei conduce o mică afacere, cu 14 angajați. Anatoli, cel înalt, este tehnician. Mai presus de toate, ambii sunt patrioți, susținători ai „operațiunii speciale” lansate de președintele Vladimir Putin în Ucraina. Vor merge la luptă cu conștiința curată și inima ușoară.

„Prefer să fiu eu mai degrabă decât copiii mei peste câțiva ani”, explică Anatoli, 47 de ani, care a primit citația cu o zi înainte, miercuri, 21 septembrie. „Nu am sărit de bucurie, desigur, dar ce să fac? Vizavi, sunt 200.000 de soldați ucraineni, mercenari arabi și francezi… Cineva trebuie să meargă acolo, în ciuda fricii, în ciuda femeilor noastre care ar vrea să ne rețină acasă. Ție, o să-ți fie frig iarna asta din cauza debilului de Biden… Fiecare cu a lui”. Un discurs similar are și Andrei, 41 de ani. Războiul, pentru că asta este, a fost „impus Rusiei de către un Occident agresiv și prea binevoitor față de nazism. Foarte mulți fug de responsabilități, părăsesc țara, așa că trebuie să meagră cineva, chiar și noi”.

„Chiar și noi”, pentru că celălalt punct comun al lui Andrei și Anatoli este că nu au nici cea mai mică experiență de luptă. Ambii și-au încheiat serviciul militar în urmă cu mai bine de două decenii, pe timp de pace, iar de atunci nu au mai văzut țeava unui Kalașnikov.

„Dacă televiziunea minte, vom afla destul de curând…”

Miercuri, Vladimir Putin și ministrul său al Apărării, Serghei Șoigu, au asigurat însă că mobilizarea viza „cu prioritate” bărbați cu experiență de luptă sau membri ai rezervei active, dar și mai tineri. „Nu ține de noi să le punem la îndoială deciziile”, argumentează Andrei și Anatoli, care vor fi înrolați ca soldați. Dafr cred ei, măcar, că armata va fi la înălțimea hotărârii lor? „Soldații pe care îi vedem la televizor sunt bine echipați”, spune Andrei. Apoi, dacă televiziunea minte, vom afla destul de curând…”

Sunt reprezentativi acești doi semeni senini care mai găsesc puterea să și glumească? Cum să interpretăm fețele închise ale celor care trec regulat prin ușa de fier, refuzul lor de a vorbi? Ostilitate față de străinul pe care îl consideră responsabil pentru nenorocirea lor, frica de a se expune, contemplare într-un moment de basculare intimă? Unul dintre ei alunecă aruncă rapid un: „nu am cerut să fiu acolo”; altul, că nu știe „dacă va fi luni în autobuz”. Luni este următoarea programare dată celor de pe strada Petciatnikov, plecarea către o bază militară unde vor fi antrenați pe o perioadă nedeterminată, despre care mulți experți prevăd că va fi scurtă.

Imaginile sosite din provincii, în această a doua zi a mobilizării „parțiale” decretate de Vladimir Putin, au suficiente elemente ca să alimenteze îndoielile. În Caucaz și Siberia, regiuni care sunt deja cei mai mari furnizori de soldați, vedem mulțimi mari de bărbați adunați înainte de a fi luați de autobuze. Încă o dată în istoria Rusiei, se pregătește mutarea a mase mari de oameni.

În Buriația, imaginile arată poliția militară care vine să ia elevii din sălile de clasă, o altă încălcare flagrantă a promisiunilor lui Putin și Șoigu, care excluseseră în mod explicit studenții din acest proces. „Voi numi o serie de nume de familie… Când ieșiți din clasă mergeți direct la autobuze. Veți avea o oprire pentru a fuma și a merge la toaletă, la ieșirea din oraș”, spune un gradat, filmat cu telefonul.

O tensiune crescândă

Apar mărturii despre mobilizați care nici măcar nu-și făcuseră serviciul militar; sau mobilizarea unora dintre tinerii arestați în timpul manifestațiilor din ajun. Ici-colo, în sate izolate în care bărbații sunt chemați cu zecile, imaginile dezvăluie o tensiune tot mai mare, discuții despre cât de întemeiată este mobilizarea. „Luptați pentru viitorul vostru”, strigă șefa unui birou militar din Daghestan către mulțimea strânsă acolo. „Nu avem un prezent, despre ce viitor ne vorbiți?”

Pe insula Sahalin, în estul îndepărtat al țării, minerii din subterani sunt așteptați dimineața devreme, la sfârșitul turei de noapte. Cei ale căror nume sunt strigate se urcă direct în autobuze. Numai orașul Nogliki, tot din Sakhalin, umple două vagoane cu oameni mobilizați, din cei 11.000 de locuitori ai săi. În schimb, liderul cecen, Ramzan Kadîrov, susține seara că mobilizarea nu se va desfășura pe teritoriul său, argumentând că, de la începutul conflictului, Cecenia „a depășit cota stabilită cu 254%”.

Apropo de cifre, Novaia Gazeta.Europa scrie că paragraful din decretul prezidențial care evocă obiective cuantificate, al căror conținut este ținut secret, face posibilă mobilizarea a până la un milion de oameni. Ziarul citează o sursă din cadrul administrației prezidențiale, dar administrația neagă. Între timp, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, este prins în capcană de către membrii echipei lui Alexei Navalnîi. Pretinzându-se drept recrutori, la telefon, ei îl sună pe Nikolai Peskov și îi spun să se ărezinte a doua zi la punctul la care fusese distribuit. „Trebuie să înțelegeți, dacă știți că sunt domnul Peskov, că nu este în întregime corect că sunt acolo. O să rezolv asta la un alt nivel”, răspunde tânărul. Kremlinul dă asigurări că videoclipul, chiar dacă fusese difuzat în direct, este trunchiat.

„Nimeni nu are încredere în comandament”

În cele trei birouri de recrutare din Moscova (voenkomat), vizitate joi 22 septembrie de Le Monde, zâmbetele sunt rare, fețele încordate. Pe strada Butîrski-Val, credem inițial că vom găsi aceeași hotărâre curajoasă a lui Anatoli și Andrei. Un grup mic de bărbați asigură că „spiritul militar este acolo și moralul este bun”. Dar fălcile sunt încleștate, răspunsurile sunt scurte, agresivitatea iese la suprafață.

„Înainte să veniți dumneavoastră, tonul lor nu era fusese deloc același”, spune un tânăr și mai nervos decât ceilalți. Nimeni nu are încredere în comandament, toată lumea se preface”. Cu mâinile tremurânde, cu ochii lipiți de telefon, tânărul vede cum i se schimbă destinul în fața ochilor. Are 26 de ani, ochelari la modă, o meserie de invidiat, iar în mâini strânge o somație pentru voenkomat, primită cu o zi înainte. A nu-i da curs l-ar expune la 10 ani de închisoare și nu are mijloace să fugă în străinătate.

El le-a spus clar recrutorilor că a făcut doar șase luni de serviciu militar, cu cinci ani înainte, dar a fost demobilizat din motive de sănătate. Nici nu ar fi trebuit să fie citat, dar funcționarii nu au găsit așa ceva în dosarele lor. Tânărul își așteaptă mama care verifica frenetic apartamentul pentru a găsi certificatul și să i-l aducă. Și se înfurie.

„Această mobilizare parțială este o glumă, o ficțiune, la fel de mult precum operațiunea militară specială”, spune el. Ei caută absolut pe oricine, pe oricine pot prinde. El este „împotriva războiului, pentru Ucraina”, un discurs infinit de periculos. El susține că a demonstrat, la început, când se mai putea, și dă vina pe concetățenii săi care abia acum se trezesc, când conflictul le bate în sfârșit la ușă.

Între timp, grupul adunat în fața voenkomat-ului a crescut, au sosit microbuzele. Bărbații, cu genți în spate, primesc o hârtie roșie, apoi ordinul de a se urca în microbuze. Li se spune că direcția este Naro-Fominsk, oraș garnizoană din suburbiile Moscovei. În lateral, femeile plâng, o scenă a vieții imuabile din eterna Rusie. Tânărul cu ochelari la modă nu este printre aceștia. Traversează din nou ușa de fier, ținând de data aceasta în mâini documentul salvator, adus de mama lui.

