Funeraliile Reginei Elisabeta a II-a: Detalii despre procesiune. Semnificații istorice ale momentelor cheie

Detaliile procesiunii funerare

Marinari din Royal Navy vor trage cu ajutorul unor frânghii atelajul montat pe un afet de tun care transportă sicriul Reginei britanice, în timp ce alţii, 142 în total, se vor afla în spatele acestuia, pentru a-i frâna şi controla deplasarea.



Această tradiţie datează de la funeraliile Reginei Victoria, organizate în februarie 1901. Caii care ar fi trebuit să tragă afetul de tun, ce avea o greutate de peste două tone, s-au speriat şi au intrat în panică, ameninţând să răstoarne sicriul. Prinţul Louis de Battenberg, căpitan în Royal Navy, a sugerat atunci noului Rege, Edward al VII-lea, ca animalele de tracţiune să fie înlocuite cu soldaţi.



Nouă ani mai târziu, la moartea Regelui Edward al VII-lea, acelaşi dispozitiv a fost pus în aplicare, devenind de atunci un nou ritual esenţial în cadrul funeraliilor regale şi naţionale.



Militarii care vor purta sicriul



Opt soldaţi din Batalionul I din cadrul Queen's Company Grenadiers Guards vor avea dificila sarcină de a purta sicriul Reginei din Westminster Hall până la afetul de tun, apoi de a-l transporta în interiorul Catedralei Westminster după încheierea procesiunii.



Acest regiment este unul dintre cele 5 regimente de infanterie care asigură paza reşedinţei suveranului şi reprezintă, totodată, una dintre cele mai vechi unităţi din armata Regatului Unit. Uniforma membrilor săi, uşor de recunoscut datorită căciulii înalte confecţionate din blană de urs, a fost preluată de grenadierii britanici de la garda imperială a lui Napoleon, învins la Waterloo.



Aceşti soldaţi vor fi însoţiţi de agenţi din Serviciul de cavalerie al reginei.



Regimente onorate



Trei regimente vor fi onorate în mod special în timpul procesiunii, urmând să defileze foarte aproape de sicriul Reginei Elisabeta a II-a.



Yeomen of the Guard, cel mai vechi corp militar al armatei britanice, înfiinţat în 1485, şi Honourable Corps of Gentlemen at Arms sunt două vechi unităţi ale gărzilor de corp ale monarhului, de acum incluse într-un rol ceremonial.



Militarii din prima unitate poartă în continuare uniforma roşie şi aurie din perioada Dinastiei Tudorilor (secolul al XVI-lea). Printre misiunile lor emblematice se numără în continuare ceremonia de verificare a subsolului Parlamentului de la Londra înainte de discursul pronunţat în fiecare an de către suveran pentru a marca deschiderea unei noi sesiuni parlamentare. Ei comemorează prin acest ritual Complotul Prafului de Puşcă, o tentativă ratată de asasinat îndreptată împotriva Regelui Iacob I şi a Parlamentului în 1605.



Ei vor fi urmaţi de membri din Royal Company of Archers, care au fost şi gărzile de corp ale reginei Elisabeta a II-a în perioada în care suverana s-a aflat în Scoţia.



Detaşamente din alte regimente britanice şi din Commonwealth, organizaţia al cărei comandant-şef a fost Elisabeta a II-a, se vor alătura cortegiului funerar care va transporta sicriul suveranei din Catedrala Westminster până la Arcul Wellington.



Casa regală a Suveranei Elisabeta a II-a

Membrii Familiei regale britanice conduşi de noul Rege Charles al III-lea vor urma sicriul. Atelajul va fi precedat de membri din casa regală a suveranei Elisabeta a II-a, precum directorul Colecţiilor Regale, Controlorul biroului Lordului Şambelan, unul dintre departamentele casei regale, precum şi de secretarul privat al reginei.



În faţa lor vor defila orchestrele de cimpoaie şi tobe ale regimentelor scoţiene şi irlandeze, o brigadă de Gurkha - soldaţi de origine nepaleză, membri ai armatei britanice - şi 200 de instrumentişti din Royal Air Force.



Mii de militari iau parte la procesiune



Un număr de 6.000 de militari, marinari şi piloţi din Armata britanică iau parte la această procesiune. Sunt desfăşuraţi de-a lungul întregului traseu al cortegiului, a precizat duminică pentru BBC amiralul Tony Radakin, şeful statului-major al armatei Regatului Unit.



De mai multe ori pe traseul cortegiului, militarii vor efectua un salut regal, inclusiv în faţa Memorialului Reginei Victoria.



"Pentru noi toţi, aceasta este ultima noastră datorie faţă de Majestatea Sa Regina şi prima noastră datorie majoră faţă de Majestatea Sa Regele Charles", a declarat amiralul Tony Radakin.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI