Fundația Regală Margareta și alte organizații oferă consiliere și ajutor pentru refugiatele singure

Svetlana este psiholog şi a fugit singură din calea războiului dintr-o localitate de lângă Kiev: "M-am trezit de la nişte explozii puternice, la ora 5.00 dimineaţa pe data de 24 februarie. Am plecat pe 28. Patru zile am suportat această situaţie. Au rămas acasă părinţii. Tatăl nu vrea să plece, iar mamei îi este frică, dar nu pot să-i las acolo singuri. Am ajuns aici întâmplator, iar acum nu ştiu ce voi face."

Svetlana se teme pentru viaţa părinţilor, fratelui şi nepotului ei rămăşi în Ucraina. Singura ţară în care are rude este Rusia, dar acestea cred propaganda presei care e de partea lui Vladimir Putin: "Este foarte dureros să vezi că ei cred cu sfinţenie că în Ucraina sunt vorbitori de limba rusă care au nevoie să fie salvaţi. Nu este adevărat! Eu vorbesc limba rusă şi ucraineană, dar nimeni niciodată nu mi-a reproşat nimic că vorbesc rusă."

Este convinsă că Ucraina va rezista: "Dacă e să arătaţi lumii ce înseamnă determinarea, curajul, aratăţi harta Ucrainei şi teritoriile marcate de Rusia şi atunci va fi clar ce înseamnă curajul. Acest popor nu se va preda niciodată. Cred în asta!"

Zilele trecute a vrut să plece în Turcia, dar nu cunoştea persoana la care urma să plece, aşa că patronul hotelului la care este cazată nu a lăsat-o.

Paolo Tocco, patronul unui hotel din Bucureşti: "Problema e că sunt multe fete cu copii, unele chiar fără documente, poate să fie pradă uşoară unor reţele de carne vie, trebuie puțin recomandate să meargă la locuri sigure, nu aşa, la prietenul unui prieten."

Svetlana poate rămâne cât doreşte la hotelul din Bucureşti. Ea a ajuns aici prin intermediul Fundaţiei Regale Margareta, care colaborează cu Paolo Tocco pentru ajutorarea refugiaţilor.

Şi voi puteţi să îi ajutaţi, făcând o donaţie către fundație, bani sau obiecte de care au nevoie sau puteți merge, pur si simplu, ca voluntari.

Hotelul din Bucureşti a cazat de la începutul războiului peste 100 de refugiaţi din Ucraina.

