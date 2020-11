Fritz anunță închiderea Grădinii Zoologice din Timișoara. Îngrijirea animalelor nu este la standarde

Dominic Fritz

Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat că situația de la Grădina Zoologică din oraș este „deloc acceptabilă”.

„În Grădina Zoologică nu s-au mai făcut investiţii de ani de zile şi trăieşte pe un buget enorm de mic, la limită, nu există un management profesionist. Chiar dacă muncitorii de acolo chiar se străduiesc, îngrijirea animalelor nu este la standarde europene și uneori se văd și rezultate. Vă amintyiți că acum una, două luni au fost omorâți cangurii din zoo, pentru că avem probleme cu paza, și acum aveam acest cerb bolnav. Starea lui de sănătate nu este bună, este sub supraveghere medicală, diagnosticul este indigestie prin împăstare, adică s-a aglomerat hrană în stomac. Nu sunt veterinar, dar mă tem că pentru acest cerb speranțele nu sunt foarte mari, Nu a fost o maltratare specifică, s-a îmbolnăvit de 2, 3 săptămâni, dar e foarte clar că situația la zoo nu mai poate rămâne așa cum este, așa că am avut mai multe discuții în aceste zile și am luat decizia să închidem Grădina Zoologică până când avem un concept de dezvoltare foarte clar, până când facem niște investiții majore, și până când putem să o redeschidem ca o Grădină zoologică educativă în care conservarea și biodiversitatea este prioritate, și nu un divertisment”, a declarat Dominic Frtiz.

Acesta a precizat că în aceste zile se face o analiză, în uma căreia se va stabili ce se va întâmpla cu animalele.

„Analizăm în aceste zile ce presupune această închidere, dacă de o parte din animale putem să avem grijă, altele probabil vor fi relocate în alte grădini zoologice”, a mai spus primarul.

