”Nu am simțit că ar fi o friptură tradițională, dar am fost plăcut surprins de textură atât de bună. Este prima dată când mănânc și mă așteptam să fie doar o încercare incipientă, dar am fost suprins de gust și de textură.”

”Are același gust cu hambugerul pe care îl prepar eu acasă, aceeași senzație de carne, textură, gust și miros. Da, da, exact la fel.”

După succesul de la târg producătorii caută investitori pentru a-și extinde ideea la scară industrială.

Participanții la târg au fost surprinși de tehnologie și de savoarea cărnii 3D, însă deocamdată puțini ar fi dispuși să înlocuiască o friptură adevărată cu una obținută la imprimantă.

