Frigiderul care îți spune ce să mănânci, prototip la Politehnica București. Studenții au creat și o aplicație care te ajută să probezi hainele online

Bogdan ne prezintă prototipul frigiderului inteligent. Lucrează la acest proiect alături de o companie, în cadrul Centrului Internațional de Excelență în Inteligență Artificială de la Politehnica Bucureşți. Într-un an ar putea fi pe piaţă.

Florin Dunitrescu, asistent de cercetare la Universitatea Politehnica Bucureşți: „Învaţă cam ce consumaţi ca să poată să vă recomande reţete pe baza preferinţelor sau pe baza restricţiilor dietare pe care le aveţi. Puteţi să comandaţi de la un retailer alimentele care vă lipsesc sau care vă expiră”.

Frigiderul nu doar recunoaşte produsele pe care i le pui pe rafturi şi îţi spune ce să cumperi şi să mănânci, dar te şi anunţă pe telefon când alimente sunt aproape de expirare.

Aplicaţia poate să facă un profil al fiecărei persoane care deschide frigiderul. Poate recomanda ce să alegi ca să fii în formă. Te avertizează dacă-l deschizi de prea multe ori şi chiar ţi-l poate bloca dacă exagerezi.

Dacă ai exagerat şi nu mai ştii ce măsuri porţi la haine, dar nu ai timp să mergi la magazin, poţi proba îmbrăcămintea online. Câţiva tineri de la Politehnică au creat o aplicaţie care te ajută să alegi exact ce-ţi vine bine, după ce introduci câteva date, inclusiv înălţimea, greutatea, vârsta şi sexul. Acum e folosită în mai multe ţări, după doi ani de teste.

Mihai Petre, co-fondator start-up: „Ne-am dus noi şi am măsurat oamenii şi am testat, am fost la Costineşți şi am dat bere oamenilor ca să se măsoare cu aplicaţia noastră. Măsori circumferinţa pieptului, a taliei, lungimea de la gât până la talie şi asta ne spune dacă tricoul e destul de lung sau nu, orice circumferinţă şi orice lungime d epe corp. Pe baza acelor măsurători, putem construi un avatar 3D. Are circumferinţele tale, lungimile tale şi orice haină pui pe el, e că şi cum ai pune pe tine”.

Multe aplicaţii au fost create la Centrul Internațional de Excelență în Inteligență Artificială, inclusiv pentru sănătate. Autorii speră să fie pe piaţă într-un an.

Recent, centrul internaţional de la Politehnica Bucureşți a fost declarat oficial centru de testare în inteligenţă artificială pentru reţeaua NATO - DIANA. Companiile pot testa şi valida acolo aplicaţiile care ajută nu doar pentru apărare.

