Franţa reinstituie starea de urgenţă sanitară. Președintele Emmanuel Macron: Epidemia nu a scăpat de sub control

Franţa reinstituie starea de urgenţă sanitară

"În contextul propagării pe teritoriul naţional, epidemia de Covid-19 reprezintă o catastrofă sanitară care pune în pericol, prin natura şi gravitatea sa, sănătatea populaţiei. Se justifică decretarea stării de urgenţă sanitară, pentru a putea fi aplicate măsuri proporţionate cu riscurile medicale", a comunicat Guvernul Jean Castex, conform cotidianului Le Figaro.

Franţa anulase starea de urgenţă sanitară în iulie.

"Nu am pierdut controlul. Suntem într-o situaţie preocupantă, care arată că nu putem fi inactivi, dar nici nu trebuie să intrăm în panică. Am tras învăţăminte din primul val epidemic. Am avut 30.000 de victime, iar de atunci încă 2.000 de victime suplimentare. Virusul revine. Suntem în ceea ce adesea este numit drept al doilea val epidemic, iar acest lucru este în întreaga Europă", a declarat Emmanuel Macron.

"Dar nu am pierdut controlul. Însă serviciile de urgenţă, serviciile spitaliceşti sunt într-o situaţie mai preocupantă decât înainte", a explicat preşedintele Franţei.

Emmanuel Macron a confirmat că vor fi impuse restricţii de circulaţie între orele 21.00 şi 6.00 în regiunea Ile-de-France, inclusiv în Paris, şi în alte metropole - Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Toulouse şi Montpellier.

Restricţiile vor dura patru săptămâni.

"Interdicţiile de circulaţie pe timp de noapte sunt o măsură pertinentă. Ar fi disproporţionat să reintroducem restricţii totale pe întreg teritoriul ţării", a argumentat Emmanuel Macron.

(sursa: Mediafax)

ŞTIRILE ZILEI