Franţa: Mai mulţi răniţi într-un atac cu armă albă în Gare du Nord, din Paris. Agresorul a fost ”neutralizat”

''Un individ a rănit mai multe persoane în această dimineaţă în Gare du Nord. A fost rapid neutralizat. Mulţumesc forţelor de ordine pentru reacţia lor eficientă şi curajoasă'', a scris Darmanin pe contul său de Twitter, relatează EFE.

Postul francez BFM TV a relatat că şase persoane au fost rănite în atac.

#Paris #France- Several people injured in knife attack at the Gare du Nord train station, with suspect said to have been shot and "neutralized" by police, Minister of the Interior Gerald Darmanin has reported pic.twitter.com/ThgkgGXSZb