Francesca Jones, sportiva de 20 de ani care uimește lumea: S-a calificat pe tabloul principal la Australian Open, după ce în copilărie medicii i-au spus că nu va putea juca niciodată tenis

Francesca Jones s-a născut cu o boală genetică rară, displazie ectrodactilie ectodermală. Are câte patru degete la fiecare mână și doar șapte degete la picioare.

A trecut prin mai multe operații, iar din cauza faptului că la piciorul drept are doar trei degete, a avut de luptat cu probleme de echilibru în cariera sportivă.

"Doctorii mi-au spus că nu voi putea juca tenis din cauza dezavantajelor pe care credeau că le am”, a declarat Jones pentru Federația Internațională de Tenis (ITF).

What. A. Story.



20-year-old Francesca Jones has qualified for the @AustralianOpen main draw after being told by doctors that she wouldn't be able to play tennis pic.twitter.com/dXHOFZopTV