Franța va livra Ucrainei tancuri ușoare de luptă, i-a transmis Macron lui Zelenski. "Până la victorie, până la revenirea păcii în Europa, sprijinul nostru pentru Ucraina nu va slăbi"

Preşedintele a dorit să amplifice acest ajutor militar deja oferit Kievului 'acceptând să livreze tancuri uşoare de luptă AMX-10 RC', a anunţat Preşedinţia franceză.



'Este prima oară când tancuri de concepţie occidentală vor fi furnizate forţelor armate ucrainene', a subliniat Palatul Elysee.

Numărul de tancuri şi termenul la care acestea vor livrate nu au fost precizate.



Macron l-a reasigurat pe Volodimir Zelenski de 'sprijinul neclintit' al Franţei 'până la victorie', dorind 'să demonstreze perenitatea şi continuitatea' ajutorului militar francez.

Had a long and detailed conversation with President of France @EmmanuelMacron on the current situation. Thanked for the decision to transfer light tanks and Bastion APCs to Ukraine, as well as for intensifying work with partners in the same direction. 1/2