LUMEA AZI Asistenții sexuali, subiect tabu în Europa EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Clément a suferit un grav accident de motocicletă, în urma căruia a rămas paralizat și afazic. El nu poate comunica din cauza unor leziuni cerebrale. Părinții săi au luat legătura cu Cybèle, o asistenta sexuală, care primește câte 200 de euro pentru fiecare oră pe care o petrece cu Clément.

De patru ani, în fiecare lună are loc o astfel de întâlnire. De fapt, acest lucru este considerat prostituție, dacă e să ne luăm după o lege din aprilie 2016, iar clienții cu dizabilități pe care îi are Cybèle ar putea fi acuzați de proxenetism. În fața unui subiect tabu legat de viața sexuală a persoanelor cu dizabilități, Cybèle pledează pentru recunoașterea statutului de asistent sexual.

CYBELE LESPERANCE, asistent sexual: "Sunt reguli precise, familia este cea care mă contactează şi fixăm o întâlnire. Clément este cel care îşi exprimă nevoile. Pentru mine este important că există un cadru bine definit şi aşa nu sunt derapaje."

Părinții lui Clément vorbesc despre dreptul la viață privată pentru fiul lor și cred că recunoașterea statutului de asistent sexual ar ajuta foarte mult.

RAPHAEL ADJADJ, tatăl lui Clement: "Pentru noi este clar, corespunde nevoilor lui Clément. Clément este tânăr, are nevoie de afecţiune şi nevoi sexuale ca orice persoană. Doar pentru că este handicapat nu înseamnă că nu are nevoi. Am apelat la escorte, dar nu a mers bine, deoarece erau relaţii pur sexuale, în timp ce un asistent sexual oferă şi afectiune şi asta este important pentru dezvoltarea unei persoane cu dizabilităţi. Am reuşit să respectăm viaţa privată a lui Clément. Când Cybèle este aici nu cerem nimic. Nu punem niciodată întrebări."

Statutul asistenților sexuali a mai fost discutat în Franța și în 2011 și tot în cadrul Comitetului național de Etică. Un subiect considerat tabu de societatea francezăș naște multe păreri pro și contra. Astfel de asistenți există deja în Belgia, Olanda sau Elveția.

ŞTIRILE ZILEI