FRANȚA | Localitatea Bitche, privată de pagină de Facebook după ce algoritmii au confundat numele localității cu o insultă

Pagina de Facebook a localităţii franceze Bitche (nord-est), suspendată la sfârşitul lunii martie înainte de a fi reactivată marţi, a trecut pe sub furcile caudine ale algoritmilor pretenţioşi ai gigantului digital, care au confundat numele aşezării cu o insultă în limba engleză, relatează AFP.

Franța, localitatea Bitche

''Facebook a cenzurat pagina noastră 'Ville de Bitche' ('Oraşul Bitche'). La 19 martie, Facebook ne-a adus la cunoştinţă (că) aceasta nu mai era publică pe motiv că 'încălca normele aplicabile paginilor de Facebook'', a declarat primarul oraşului Bitche, Benoît Kieffer, citat într-un comunicat.



Oraşul a făcut sesizare, iar pagina a fost reactivată marţi, la trei săptămâni după suspendare, notează AFP care citează un răspuns primit de la reprezentanţa Facebook din Franţa, care recunoaşte o ''analiză incorectă din partea sistemelor noastre'', care cenzurează automat insultele din conturi, în cazul de faţă cuvântul în limba engleză ''bitch'' (''căţea'', ''curvă'').



Întâmplarea nefericită l-a agasat pe primar, care susţine că a solicitat în repetate rânduri Facebook să reactiveze pagina, înainte de a decide să creeze un cont nou, neutru, ''Mairie 57230'' (''Primărie 57230''), cifrele reprezentând codul poştal al aşezării din regiunea Lorena cu aproximativ 5.000 de locuitori, renumită pentru impunătoarea sa cetate, fortificată de Vauban în secolul al XVIII-lea.



Valérie Degouy, responsabilă în cadrul departamentului de comunicare al localităţii, a declarat pentru media locale că prin aceeaşi întâmplare au trecut în urmă cu câţiva ani paginile de Facebook ale terenului de golf din Bitche sau ale cetăţii, care au fost ulterior reactivate.



''Ceea ce se întâmplă astăzi demonstrează insuficienţa şi limitele instrumentelor de moderare pe care doar un ochi uman o poate realiza'', a precizat Kieffer.



Edilul a adresat o invitaţie CEO-ului Facebook, Mark Zuckerberg, de a vizita Bitche pentru a ''descoperi frumosul nostru oraş fortificat'' şi ''de a onora (...) memoria compatrioţilor săi americani care, sub steagul Diviziei 100 Infanterie'', au eliberat Bitche de sub ocupaţia germană, în primăvara anului 1945.



''Liberatori care s-au autointitulat, cu mândrie şi ironie, 'Sons of Bitche' ('fii de Bitche')'', adăugat Kieffer.

sursa agerpres

