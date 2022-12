Franța, iarnă cu restricții auto-impuse pe fondul prețurilor mari ale combustibililor

Francezii au parte de o iarnă cu totul specială. Creșterea prețurilor la combustibili a dus la auto-impunerea de restrictii, în pofida temperaturilor care scad în fiecare zi. Pentru a economisi bani, mulți consumatori nu pornesc încălzirea si mai pun o haină în plus. Alții revin la sobele cu lemne. În plus, companiile solicită bani în plus pentru a face față cheltuielor.