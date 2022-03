Franța trimite în Ucraina produse medicale, printre care și iod. Preşedinţia Franţei: Vladimir Putin s-a declarat "dispus" să respecte normele Agenției internaționale de energie nucleară pentru protecţia atomocentralelor

"Da, am trimis diferite produse medicale", a declarat Jean-Yves Le Drian pentru France 2, ca răspuns la o întrebare despre posibila expediere de iod în Ucraina.



"Am trimis o mulţime de echipamente medicale, face parte din acestea", a confirmat ulterior el pe canalul France 5.



Anterior, ambasadorul francez în Ucraina, Etienne de Poncins, informase la postul BFMTV despre furnizarea în zilele următoare a "2,5 milioane de doze de iod, pentru a fi pregătiţi în cazul oricărui pericol nuclear".



Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a fost cel care a luat duminică iniţiativa unei noi discuţii telefonice cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a garanta "protecţia nucleară", a subliniat Jean-Yves Le Drian la postul de televiziune France 2.



"Preşedintele Macron a luat iniţiativa, împreună cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), de a avea 7 sau 8 puncte majore asupra cărora cele două părţi să cadă de acord, pentru a respecta şi suveranitatea ucraineană asupra propriilor centrale, securitatea pe întreg teritoriul, dar şi în întreaga Europă", a precizat el.



"Aceste propuneri cred că preşedintele Putin le-a acceptat, în orice caz vom vedea mâine (luni), pentru că guvernatorii Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică se vor reuni mâine", a adăugat şeful diplomaţiei franceze.



În cursul acestei discuţii telefonice de aproape două ore, Emmanuel Macron a reiterat "profunda preocupare" pentru securitatea siturilor nucleare, după bombardarea pe 4 martie a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, potrivit unui comunicat al Palatului Elysee.



Vladimir Putin s-a declarat "dispus să respecte normele AIEA pentru protecţia atomocentralelor" şi şi-a dat acordul pentru "un dialog între AIEA, Ucraina şi Rusia, astfel încât centralele să fie puse în siguranţă", a declarat Preşedinţia Franţei.

I spoke with President Putin and then with President Zelensky. We are striving to preserve the integrity of Ukraine's civilian nuclear plants, in addition to other priority demands we presented to Russia: a ceasefire and the protection of civilians.