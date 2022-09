Franța solicită Comisiei Europene să introducă hidrogenul produs în centralele nucleare în strategia Uniunii privind tranziția energetică. Parisul vrea să repornească rapid instalațiile nucleare aflate acum în reparații

Franţa încearcă să îl convingă pe comisarul european pentru Energie să includă energia nucleară pe lista verde. Informația a fost dezvăluită de site-ul Euractiv Franța și vine pe fondul măsurilor luate de guvernul de la Paris pentru scăderea facturilor la energie. Franţa are de gând să reporneasca aproape jumătate din reactoarele sale nucleare, aflate acum în revizie.

Guvernul Franței a decis să limiteze la 15% creșterea prețului la energie electrică și gaz, de anul viitor, pentru a ajuta populația să facă față șocului provocat de creșterea costurilor la energie.

Plafonarea pentru consumul de gaz intră în vigoare în ianuarie, iar cea pentru electricitate în luna februarie. Asta înseamnă că facturile de anul viitor nu se vor dubla față de cele de anul acesta.

Astfel, francezii care folosesc gaz pentru încălzirea locuințelor vor plăti doar cu 25 de euro în plus, şi nu cu 200 de euro, cât ar fi fost creșterea, în mod teoretic.

Franța este țara cu cele mai multe reactoare nucleare după Statele Unite și, teoretic, este mai puțin afectată de lipsa gazului rusesc. Însă mai bine de jumătate din cele 56 de reactoare sunt oprite pentru reparații, așa că producția de energie electrică a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani.

Agnes Pannier-Runacher, ministrul francez al Energiei: "32 de reactoare sunt oprite, inclusiv unele din cauza coroziunii, iar altele pentru întreţinerea obişnuită. EDF (n.red. - compania de energie) s-a angajat să repornească toate reactoarele până la începutul acestei ierni. Urmărim situaţia cu mare atenţie, prin informări săptămânale, şi suntem foarte atenţi ca acest program să fie îndeplinit".

De asemenea, în discursul său despre starea Uniunii, rostit în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit o serie de propuneri menite să reducă spirala creșterii prețurilor la energie.

VEZI și Iarna facturilor. Cinci calcule pe care Uniunea Europeană le face pentru a reduce costurile energiei

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene: "Reducerea cererii de energie la orele de vârf va mări rezervele de alimentare şi va scădea preţurile. De aceea înaintăm măsurile către statele membre ale UE pentru a reduce consumul general de electricitate".

Și Germania intenționează să păstreze în stand-by două dintre cele 3 centrale nucleare, pentru a se asigura că are suficientă electricitate la iarnă. Totuși, Berlinul nu are de gând să renunțe la decizia de a elimina energia nucleară până la finele acestui an.

ŞTIRILE ZILEI