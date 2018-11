În cinci mesaje postate după vizita efectuată zilele trecute la Paris pentru a marca aniversarea a 100 de ani de la sfârşitul Primului Război Mondial, Trump, supărat pe declarațiile lui Macron despre necesitatea înființării unei armate europene, a reamintit Franței că a fost aproape învinsă de Germania în două războaie şi a menţionat faptul că lui Macron i-a scăzut popularitatea în rândul francezilor.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!