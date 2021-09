În Franța începe astăzi un nou an școlar, al doilea sub semnul crizei sanitare. Autoritățile au luat măsuri pentru ca toți elevii să revină în bănci și să se evite, pe cât posibil, cursurile online. Vaccinarea profesorilor și a elevilor este singură soluție pentru evitarea contaminărilor și pentru un an școlar cât mai aproape de normal, spun reprezentanții Guvernului.