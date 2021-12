Parisul alege variante ecologice ale Crăciunului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Primăria din arondismentul 12 a făcut o alegere curajoasă în acest an și a ales decorațiuni din materiale reciclabile. Un semnal pentru a proteja mediul și pentru a fi mai atenți cu natura. Bradul din fața primăriei are formă unui copac din lemn reciclat.



În cel mult 5 ani, primăria are în intenție să elimine brazii naturali de Crăciun însă rezultatul din acest an i-a împărțit pe locuitorii acestui cartier parizian.



La Strasbourg, Grenoble sau Lyon, unii primari cu vederi ecologiste au mers chiar mai departe și au tăiat din meniul recepțiilor pe care le organizează vestitul foie gras - o specialitate din ficat de gâscă, renumit în lumea întreagă. Ei spun că păsările sunt îndopate cu forța și că această hrănire forțată este dăunătoare atât pentru animale cât și pentru mediu. Decizia i-a nemulțumit pe producători, dar și pe localnici.

corespondență de la Mihaela Antoche

