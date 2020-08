Frații Bryan, cei mai titraţi jucători de dublu din istoria tenisului, şi-au anunţat retragerea, înainte de startul US Open

Celebrii gemeni americani Bob şi Mike Bryan, cei mai titraţi jucători de dublu din istoria tenisului, au decis să se retragă din activitate după o carieră de 22 ani şi chiar înainte de US Open, Grand Slam la care şi-au făcut debutul în 1995, informează ATP.

Fraţii Bryan, 42 ani, au câştigat 119 titluri, un record în era tenisului profesionist, inclusiv 16 Grand Slam-uri, 39 turnee ATP Masters 1000 şi 4 trofee în Turneul Campionilor.

''Simţim că e momentul potrivit să ne retragem. Am petrecut peste 20 de ani în ATP, iar acum privim înainte spre un nou capitol al vieţii noastre. Ne simţim binecuvântaţi că am putut juca dublu aşa de mult timp. Suntem recunoscători că am avut oportunitatea să jucăm la începutul anului şi ne luăm la revedere de la fani'', a declarat Mike Bryan.

Perechea din California a deţinut şefia clasamentului ATP la dublu timp de 438 săptămâni, la JO 2012 de la Londra au cucerit aurul olimpic, iar în 2007 au contribuit la succesul SUA din Cupa Davis.

''Suntem mândri de modul în care ne-am dedicat complet jocului. Loialitatea unuia faţă de celălalt nu a fost niciodată zdruncinată şi părăsim tenisul profesionist cu zero regrete. Ne va lipsi competiţia şi camaraderia dintre jucători. Ne va lipsi emoţia pregătirii unui meci mare şi să jucăm în strigătele fanilor'', a adăugat Bob Bryan.

Mike are în plus două titluri de Grand Slam, obţinute alături de Jack Sock în 2018, perioadă în care Bob a fost indisponibil din cauza unei accidentări la şold.

În ultimul lor turneu, Delray Beach Open din februarie, chiar înainte ca sezonul să fie întrerupt din cauza Covid-19, fraţii Bryan au câştigat ultimul lor titlu.

Ei îşi încheie cariera cu un bilanţ de 1.108 victorii şi 359 înfrângeri.

Sursa: Agerpres

