Fotografii pe fundal negru cu noul rege, publicate pe prima pagină a ziarelor

Regele Charles al III-lea

Multe dintre ziarele britanice au ales ca fotografiile de pe primele lor pagini să fie publicate pe un fundal negru, pentru a reflecta starea de spirit sumbră ce există în aceste zile pe plan naţional după moartea reginei Elisabeta a II-a, informează DPA.

Fotografii ale regelui Charles al III-lea au fost publicate pe primele pagini ale cotidianelor din Regatul Unit în contextul în care noul suveran britanic deplânge moartea mamei sale, decedată la vârsta de 96 de ani, şi începe să îşi preia responsabilităţile oficiale.



The Daily Telegraph este unul dintre ziarele care au publicat o captură de imagine cu regele Charles al III-lea preluată din discursul său televizat de joi seară, prin care s-a adresat pentru prima dată naţiunii britanice în calitate de suveran, alături de o fotografie din 2010 a reginei Elisabeta a II-a, însoţită de mesajul următor: "Pentru draga mea mamă: mulţumesc!".



Articolul de pe prima pagină afirmă că omagiul noului rege este "profund personal", iar editorialul asociat acestui eveniment laudă stabilitatea oferită Regatului Unit de procedura aferentă succesiunii regale.



O fotografie care îl prezintă pe regele Charles al III-lea aşezat în spatele unui birou elegant din Salonului Albastru de Desen de la Palatul Buckingham, unul dintre marile saloane oficiale ale palatului londonez, în care regina Elisabeta a II-a a filmat unele dintre discursurile sale televizate de Crăciun, a fost la rândul ei publicată pe primele pagini ale ziarelor Daily Express, Daily Mirror, Daily Star şi The Times.



The Times a ales ca titlul de pe prima pagină să fie o frază mai simplă - "Fac un legământ faţă de voi" - preluată din discursul noului rege, în timp de Daily Express a optat pentru finalul discursului regal, care a inclus un citat din "Hamlet" - "Fie ca zborurile îngerilor să cânte pentru odihna celor plecaţi".



Un editorial publicat pe a doua pagină a aceluiaşi cotidian afirmă că există un înţeles mai profund în citatul din "Hamlet", întrucât acesta a fost inclus de Sir John Taverner în compoziţia sa muzicală "Song For Athene", care a fost interpretată la funeraliile prinţesei Diana.

sursa agerpres

