FOTO Statuia lui Lenin, înălțată într-un oraș-port din regiunea Herson, ocupată de ruși

Statuia lui Lenin a fost repusă pe soclu în orașul-port Henichesk, în regiunea Herson, ocupată de trupele rusești. Statuii îi fuseseră tăiate picioarele de deasupra genunchilor, în urmă cu câțiva ani.

Acum, statuia a fost lipită și înălțată.

The Guardian menționează că nu este sigur cine a restaurat statuia, dar activiști de opoziție bieloruși au sugerat că este opera soldaților ruși.

Publicația britanică mai remarcă și că este o mișcare curioasă a rușilor, în condițiile în care Vladimir Putin l-a criticat pe Lenin pentru crearea Ucrainei.

In the Kherson region of Ukraine, Russian soldiers have installed the Lenin monument. pic.twitter.com/o1GAPLpTN7