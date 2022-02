Fotbalul nu crede în război. Lacrimi și mesaje de sprijin pentru Ucraina pe mai multe stadioane europene. Jucătorii ucraineni Roman Yaremchuk, Oleksandr Zinchenko și Vitaliy Mykolenko, ovaționați

"Ucraina, suntem cu tine!", "Opriți războiul" se putea citi pe pancartele suporterilor prezenți la meciul desfășurat pe Estadio do Sport din Lisabona.

Ukrainian footballer Roman Yaremchuk received a standing ovation when entering the field to play for Benfica against Vitoria in show of support for Ukraine.



Yaremchuk also got to wear the captain's armband.



P.S. Congrats on the victory, @SLBenfica



Video: slbenfica/Instagram pic.twitter.com/Fi5nRhdy0o