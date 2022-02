"Fotbalul ne ține împreună". Lacrimi și mesaje de sprijin pentru Ucraina pe mai multe stadioane europene. Jucătorii ucraineni Roman Yaremchuk, Oleksandr Zinchenko și Vitaliy Mykolenko, ovaționați

Jucătorul ucrainean Roman Yaremchuk

"Ucraina, suntem cu tine!", "Opriți războiul" se putea citi pe pancartele suporterilor prezenți la meciul desfășurat pe Estadio do Sport din Lisabona.

Ukrainian footballer Roman Yaremchuk received a standing ovation when entering the field to play for Benfica against Vitoria in show of support for Ukraine.



Yaremchuk also got to wear the captain's armband.



P.S. Congrats on the victory, @SLBenfica



Video: slbenfica/Instagram pic.twitter.com/Fi5nRhdy0o — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Yaremchuk și alți jucători ucraineni au fost în centrul atenției duminică seara pe mai multe stadioane europene.

Suporterii le-au transmis fie cu bannere, fie purtând steagul Ucrainei, scandând și ovaționând, un mesaj de susținere și un mesaj dur împotriva invaziei ruse.

Un alt moment emoționant a fost pe Wembley, unde Chelsea a jucat cu Liverpool, în finala Carabao Cup.

Căpitanul echipei Chelsea, Cesar Azpilicueta, și căpitanul echipei Liverpool, Jordan Henderson, au adus pe teren, la ceremonia de dinaintea meciului, coroane de flori în culorile drapelului Ucrainei.

Pre-Game tribute to Ukraine ahead of Chelsea v Liverpool Carabao Cup Final uses the carefully chosen words “Football Stands Together” which means everything and nothing pic.twitter.com/Ksn15YjD0r — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 27, 2022

Chelsea, patronată până sâmbătă de Roman Abramovich, a fost încredințată de magnatul rus, aflat pe lista de restricții a Occidentului, fundației cu același nume.

Ucrainenii Oleksandr Zinchenko și Vitaliy Mykolenko s-au îmbrățișat și s-au îmbărbătat înaintea partidei Everton-Manchester City.

"Doi frați ucraineni", a subliniat comentatorul.

Gestul lor a fost surprins de camere.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine pic.twitter.com/bZYNyziMSh — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

ŞTIRILE ZILEI