FOTBAL | Zidane şi-ar fi anunţat plecarea de la Real Madrid, potrivit presei spaniole

Zidane

''Decizia este definitivă, iar antrenorul francez a comunicat-o miercuri conducătorilor clubului şi echipei'', a scris, pe site-ul său, cotidianul sportiv AS, sub titlul ''Zidane o părăseşte pe Real'', fără a preciza care sunt sursele sale.



Marca, un alt jurnal sportiv din capitala Spaniei, a avut un titlu asemănător, bazându-se pe informaţia dezvăluită de jurnalistul italian Fabrizio Romano pe contul său de Twitter, care a afirmat: ''Real Madrid şi Zinedine Zidane vor da publicităţii o declaraţie oficială în orele/zilele următoare pentru a anunţa că se despart. Zidane pleacă 100%''.



''Zinedine Zidane nu va mai fi antrenorul echipei Real Madrid'', a relatat, de asemenea, postul de radio Cadena Ser pe site-ul său.



Francezul, aflat sub contract cu Real până la 30 iunie 2022, a cărui plecare a fost anunţată de ceva timp de presa spaniolă, afirmase sâmbătă că va discuta cu Real viitorul său, în ''zilele următoare''.



Real Madrid a cedat coroana de campioană a Spaniei lui Atletico Madrid şi nu a obţinut niciun trofeu în acest sezon.



Zidane, campion mondial în 1998 şi european în 2000, a avut o primă experienţă la Real timp de două sezoane şi jumătate încununată de succes (ianuarie 2016-mai 2018), cu trei trofee ale Ligii Campionilor, revenind la cârma madrilenilor în martie 2019, după care a câştigat La Liga şi Supercupa Spaniei în 2020.



Zidane îşi anunţa, pe 31 mai 2018, plecarea de la Real, la doar cinci zile după ce câştiga pentru a treia oară consecutiv Liga Campionilor.

sursa agerpres

