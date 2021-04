FOTBAL | Stadionul Maracana nu se va numi "Regele Pele"

Stadionul Maracana / FOTO: shutterstock.com

Preşedintele Adunării Legislative a statului Rio, Andre Ceciliano, a anunţat în cursul unei reuniuni publice cu şefii de partide că îi va solicita guvernatorului Claudio Castro "să nu promulge" legea care prevedea schimbarea numelui arenei.



Acest proiect de lege, aprobat pe 9 martie, a fost puternic criticat şi nu doar de către purişti. Numeroşi brazilieni consideră această dezbatere inoportună, în condiţiile în care puterile publice au alte priorităţi într-o ţară total copleşită de criza coronavirusului, care a făcut peste 330.000 de morţi în Brazilia.



"Am intenţionat să-i aduc un omagiu regelui fotbalului nostru, în timp era în viaţă", s-a justificat marţi Andre Ceciliano. "De fapt, Maracana va fi cunoscut pentru totdeauna sub numele de Maracana", a adăugat el.



Legendara arenă este într-adevăr cunoscută în întreaga lume sub numele de Maracana, cartierul din nordul oraşului Rio unde a fost construit.



Actualul său nume oficial este însă "Stadionul Jurnalist Mario Filho", un omagiu adus acestui celebru ziarist sportiv, care a contribuit foarte mult la convingerea opiniei publice despre importanţa construirii acestui stadion pentru Cupa Mondială din 1950.



Proiectul de lege prevedea păstrarea numelui Mario Filho pentru complexul sportiv în ansamblu, dar cu redenumirea stadionului în semn de omagiu pentru Pele, în vârstă de 80 de ani, considerat de mulţi cel mai bun fotbalist din istorie, care a cucerit de trei ori Cupa Mondială cu naţionala Braziliei.

sursa agerpres

