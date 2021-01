FOTBAL: Stadioanele Steaua și Arcul de Triumf, din Capitală și "Anghel Iordănescu", din Voluntari, inchiriate de selecționatele care joacă la București la EURO-2021

Stadioanele Steaua și Arcul de Triumf, din Capitală și "Anghel Iordănescu", din Voluntari au fost închiriate de echipele naționale ale Macedoniei de Nord, Austriei, respectiv Ucrainei, care vor juca la București în cadrul Campionatului European de fotbal din vara acestui an, informează site-ul oficial al FRF.

Stadionul Steaua

În urma declarării funcţionale a noilor stadioane Steaua şi Arcul de Triumf, s-a definitivat şi procesul de alegere a bazelor de antrenament pentru echipele care vor juca la Bucureşti în Grupa C a turneului final UEFA EURO 2021. Terenurile de antrenament Steaua, Arcul de Triumf, Giuleşti şi Dinamo au fost puse la dispoziţia UEFA cu titlu gratuit, prin garanţiile prezentate de Guvernul României la momentul candidaturii. Guvernul s-a angajat şi la modernizarea acestor baze, reuşind deocamdată să finalizeze proiectele Steaua şi Arcul de Triumf. UEFA poate plăti proprietarilor bazelor un bonus de satisfacţie la finalul competiţiei, dacă echipele au fost mulţumite de condiţiile de antrenament asigurate, se menţionează pe site-ul citat.



Selecţionata Austriei va folosi ca teren de antrenament Stadionul Arcul de Triumf şi se va caza la Hotel Sheraton. Aceasta nu îşi va stabili baza de cantonament la Bucureşti (rămânând, probabil, acasă între meciurile din grupă), astfel încât a optat doar pentru stadion şi hotel de tranzit.



Stadionul Arcul de Triumf a fost inclus de către UEFA în circuitul stadioanelor pentru echipele aflate în tranzit în Bucureşti, care nu au un cantonament localizat aici. Acordul a fost semnat între UEFA Events SA şi MTS, proprietar al stadionului la data semnării.



Echipele din optimi care vor juca la Bucureşti vor folosi, de asemenea, stadionul Arcul de Triumf, pentru antrenamentele dinaintea meciului din 28 iunie 2021. Cele două echipe vizitatoare se vor caza una la Athénée Palace Hilton (câştigătoarea Grupei F) şi cealaltă la Hotel Sheraton.



Echipa naţională a Ucrainei a ales încă de anul trecut să-şi stabilească baza de cantonament la Bucureşti, la Complexul hotelier Caro, iar ca teren de antrenament a închiriat stadionul "Anghel Iordănescu" din Voluntari. Costurile sunt suportate de echipa Ucrainei. Acordul de închiriere a fost deja prelungit cu un an după amânarea EURO 2020.



Reprezentativa Macedoniei de Nord, calificată în urma play-off-ului din Liga Naţiunilor, a optat pentru cantonament la Bucureşti, cu cazare la hotel JW Marriott şi antrenamente pe Stadionul Steaua. Baza din Ghencea a fost introdusă de UEFA Events SA pe lista facilităţilor pentru EURO 2020 în urma unui Acord semnat cu MapN, în 29 decembrie 2020.



Programul meciurilor găzduite de Arena Națională este următorul:



Grupa C

Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00

Austria - Macedonia de Nord



Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00

Ucraina - Macedonia de Nord



Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00

Ucraina - Austria



Optime de finală

Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00

1F - 3A/B/C.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2021, ediţie aniversară care celebrează 61 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).

