FOTBAL | Selecționata României, în grupă cu Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Honduras, la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Jocurile Olimpice 2021

România, care a făcut parte din a patra urnă valorică, a fost ultima echipă extrasă din urne de fostul internaţional neozeelandez Ryan Nelsen.



Turneul de fotbal din cadrul JO va debuta pe 21 iulie şi se va încheia pe 7 august. România s-a calificat în urma prestaţiei echipei naţionale Under-21 la Campionatul European din 2019, competiţie la care a ajuns în semifinale.



Pentru ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucătorii născuţi începând cu 1 ianuarie 1997 (Under-24). În mod obişnuit echipele participante sunt formate din jucători Under-23, dar cum Jocurile de la Tokyo au fost amânate cu un an a fost făcută o derogare pentru ca jucătorii care au obţinut calificarea pe teren să poată participa la competiţie.



Componenţa grupelor turneului masculin de fotbal de la JO 2020:

Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franţa;

Grupa B: Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Honduras, România;

Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia;

Grupa D: Brazilia, Germania, Cote d'Ivoire, Arabia Saudită.



Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat un lot lărgit de 61 de jucători pentru JO de la Tokyo:



portari: Ionuţ Radu (Inter Milano/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Cătălin Căbuz (FC Viitorul);



fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Paşcanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Opruţ (FC Hermannstadt), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Ştefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăguşin (Juventus Torino/Italia), Silviu Balaure (Astra Giurgiu), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Haruţ (FCSB), Andrei Raţiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucureşti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindriş (FC Botoşani), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiricheş (Sassuolo/Italia), Ionuţ Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaş), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe);



mijlocaşi: Răzvan Marin (Cagliari/Italia), Dragoş Nedelcu (FCSB), Tudor Băluţă (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Alexandru Măţan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoţia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Mediaş), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Răzvan Oaidă (FCSB), Olimpiu Moruţan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihăilă (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cîmpanu (Universitatea Craiova), Răzvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franţa);



atacanţi: George Puşcaş (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudită), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucureşti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Drăguş (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia).



Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în 2020, au fost amânate pentru anul acesta (23 iulie-8 august) din cauza pandemiei.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI