FOTBAL | Restricții minime la Sankt Petersburg pentru meciurile de la EURO 2020

"Privim spre EURO cu optimism. Avem deja un acord pentru a umple tribunele la 50 la sută", a declarat directorul comitetului, Aleksei Sorokin, citat de agenţia Ria Novosti, preluată de AFP.



"Lucrăm la găzduirea suporterilor străini şi acest lucru nu a fost respins de autorităţi", a adăugat Sorokin, afirmând că este "sigur că meciurile se vor putea desfăşura cu minimum de restricţii posibile".



Stadionul din Sankt Petersburg are o capacitate de 61.000 de locuri, conform UEFA. Acesta ar urma să găzduiască trei meciuri din Grupa B (din care fac parte Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia) şi un sfert de finală din cadrul competiţiei ce va avea loc în perioada 11 iunie-11 iulie.



Rusia a ridicat aproape în totalitate restricţiile sanitare impuse de pandemia de Covid-19, apreciind că vârful pandemiei s-a consumat în această iarnă, atunci când un al doilea val a afectat ţara. Guvernul a decis să nu instituie carantina, dând prioritate economiei.



Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

