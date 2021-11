FOTBAL | Messi, Cristiano Ronaldo şi Lewandowski, în cursa pentru Premiul FIFA The Best

Argentinianul Lionel Messi, portughezul Cristiano Ronaldo şi polonezul Robert Lewandowski figurează pe lista cu cei 11 jucători nominalizaţi pentru Premiul FIFA The Best, acordat celui mai bun fotbalist al planetei, a anunţat forul mondial.

FIFA Football Awards / FOTO: FIFA Football Awards/Facebook.com

Lewandowski, atacantul echipei Bayern Munchen, este ultimul jucător care a primit această recompensă, cea mai prestigioasă din fotbalul mondial, anul trecut, în absenţa Balonului de Aur, care nu a fost atribuit din cauza pandemiei de Covid-19.



Lista comunicată de Federaţia internaţională include şi noile vedete ale fotbalului mondial, francezul Kylian Mbappe şi norvegianul Ering Haaland, alături de italo-brazilianul Jorginho, campion european în această vară cu Squadra Azzurra.



Iată jucătorii nominalizaţi pentru Premiul FIFA The Best: Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain), Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen), Kylian Mbappe (Franţa/Paris Saint-Germain) Erling Haaland (Norvegia/Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United), Ngolo Kante (Franţa/Chelsea), Jorginho (Italia/Chelsea), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Karim Benzema (Franţa/Real Madrid), Neymar (Brazilia/Paris Saint-Germain)



Pentru Premiul The Best atribuit celui mai bun portar al lumii au fost nominalizaţi Alisson Becker (Brazilia/Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/PSG), Edouard Mendy (Senegal/Chelsea), Manuel Neuer (Germania/Bayern Munchen), Kasper Schmeichel (Danemarca/Leicester City).



Candidaţii la titlul de cel mai bun antrenor al anului atribuit de FIFA sunt: Antonio Conte (Italia/Inter Milano/Tottenham Hotspur), Hansi Flick (Germania/Bayern Munchen/selecţionata Germaniei), Pep Guardiola (Spania/Manchester City), Roberto Mancini (Italia/selecţionata Italiei), Lionel Scaloni (Argentina/selecţionata Argentinei), Diego Simeone (Argentina/Atletico Madrid) şi Thomas Tuchel (Germania/Chelsea).

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI