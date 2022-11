Fotbal: Gigantul Apple, interesat să cumpere clubul englez Manchester United (presă)

Manchester United, stadionul Old Trafford / Pixabay

Actualii proprietari ai grupării de pe Old Trafford, membrii familiei americane Glazer, au decis să scoată la vânzare clubul, după ce au cedat solicitărilor suporterilor, nemulţumiţi că echipa lor se zbate de ani de zile în anonimat, după ce a dominat cu autoritate Premier League sub comanda legendarului antrenor Alex Ferguson.

''Consiliul de administraţie are în vedere toate alternativele strategice, inclusiv o nouă investiţie în club, o vânzare sau alte tranzacţii care să implice societatea", au anunţat marţi responsabilii clubului Manchester United într-un comunicat, iar conducătorii companiei Apple şi-au exprimat interesul să discute o potenţială tranzacţie, conform Daily Star.

Apple este cea mai mare companie tehnologică din lume, cu un venit anual de aproape 326 de miliarde de lire sterline şi o valoare netă estimată în această lună la două triliarde de lire sterline, reaminteşte publicaţia britanică.

Firma din California nu are experienţă în a gestiona un club de fotbal de mărimea lui Manchester United, însă CEO-ul său, Tim Cook, este dornic să exploreze oportunităţile pe care le-ar putea oferi deţinerea grupării de pe Old Trafford şi va demara discuţii cu instituţiile financiare desemnate să supraveghere vânzarea, printre care şi The Raine Group, conform Agerpres.

