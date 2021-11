Fotbal: FIFA a încheiat inspecţia oraşelor şi stadioanelor candidate la găzduirea meciurilor de la CM 2026

CM 2026 / FOTO: shutterstock.com

Inspectorii UEFA au trecut în revistă, în luna noiembrie, ultimele oraşe candidate la CM 2026, Los Angeles, Ciudad de Mexico, Guadalajara, Edmonton şi Toronto.



După inspectarea a 22 de oraşe şi 23 de stadioane, inspectorii FIFA vor trece la o evaluare minuţioasă şi vor prezenta un raport în care vor recomanda 16 gazde, deşi acest număr nu este bătut în cuie.



''Când oferta a fost prezentată, s-a făcut referire la 16 oraşe gazdă, iar noi am luat notă, dar în cele din urmă depinde de FIFA. Vom încheia aceste vizite şi apoi vom decide cel mai potrivit număr de care avem nevoie pentru a găzdui turneul final. Nu am stabilit exact momentul deciziei, dar bănuiesc că va fi mai degrabă luna aprilie decât martie", a declarat Colin Smith, ofiţer de evenimente al FIFA.



Toronto şi Edmonton sunt candidaturile Canadei la care se adaugă alte trei din Mexic: Guadalajara, Monterrey şi Ciudad de Mexico.



Cupa Mondială 2026 va reuni un număr record de 48 echipe, iar Canada şi Mexic vor găzdui câte zece meciuri, restul urmând să aibă loc în SUA.



Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, zona San Francisco Bay, Seattle şi Washington sunt oraşele americane candidate.



''În general, am fost absolut încântaţi de calitatea prezentărilor. A fost un proces foarte competitiv şi asta ne va face să luăm deciziile noastre cu mai multă greutate'', a adăugat Smith.



Oraşul canadian Vancouver, gazda finalei CM 2015 de fotbal feminin, şi-a exprimat în ultimul moment interesul pentru CM 2026, dar preşedintele CONCACAF şi vicepreşedintele FIFA Victor Montagliani, care a salutat acest demers, a opinat că este tardiv: ''Acum trebuie să ne ocupăm de jucătorii pe care îi avem la dispoziţie, nu de jucătorii care nu sunt în echipă''.

sursa agerpres

