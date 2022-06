Edward Iordănescu, după 1-0 cu Finlanda: Aveam nevoie de victorie, dar mai important este că echipa demonstrează că are caracter, valoare şi viitor

Naționala României în meciul cu Finlanda din Liga Națiunilor / FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook

"O seară bună pentru noi, o seară pe care o aşteptam şi o căutam şi pe care am găsit-o. Pentru mine cu siguranţă sunt importante cele trei puncte. Este importantă victoria din toate punctele de vedere, pentru că aveam nevoie de ea, dar mai important este că această echipă demonstrează că are caracter, că are valoare şi că are viitor. Nu a fost uşor pentru noi, ne-am reunit în condiţii foarte dificile, cu multe probleme, dar echipa a arătat progrese de la joc la joc. Echipa s-a adunat şi a strâns nu numai trei puncte în clasament, dar a arătat şi mult fotbal. Repriza întâi a fost una deosebită, cu efort, travaliu, calitate. Cred că dacă intram cu 2-0 sau 3-0 la pauză închideam meciul din prima repriză. În repriza a doua am pierdut din energie, am pierdut din putere, din capacitatea de a fi intenşi, dar lucrurile au fost în mare sub control. Totuşi am arătat că ştim să şi suferim dacă este nevoie. Dar una peste alta a fost o seară deosebită", a declarat Iordănescu în conferinţa de presă de după partidă, primul meci al naţionalei pe noul Stadion Giuleşti,.

Selecţionerul a precizat că le-a transmis jucătorilor înainte de meci că are încredere în actuala generaţie de "tricolori", acesta fiind unul dintre motivele pentru care a acceptat postul.

"Eu am spus că şi criticile sunt bune atunci când sunt constructive, când sunt prezentate cu bun simţ. Când există jigniri nu mă descalific eu, se descalifică ceilalţi. Eu cred că avem toţi datoria să susţinem echipa naţională a României. Le-am spus băieţilor că eu cred necondiţionat în această generaţie, de aia am venit aici, de aia am acceptat această provocare, cu bucurie şi cu mândrie, dar ei trebuie să demonstreze că există viitor şi valoarea pe care eu am văzut-o la ei. E o seară bună, rămân trei puncte, rămâne o seară din care putem să ne inspirăm şi în jurul căreia putem să construim", a mai spus Iordănescu.

Tehnicianul a precizat că provocarea cea mai mare până la meciul cu Muntenegru va fi să recupereze cât mai mulţi jucători după oboseala acumulată în primele trei partide din Liga Naţiunilor.

El le-a mulţumit spectatorilor de pe Stadionul Giuleşti pentru felul în care au susţinut echipa naţională de fotbal a României: "Vreau să mulţumesc publicului care a fost extraordinar. Publicul a arătat că iubeşte cu adevărat echipa naţională şi mulţumesc în numele echipei publicului, la fel cum mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în această echipă".

Întrebat cum i se pare acum clasamentul, după victoria obţinută în partida cu Finlanda, Iordănescu a spus: "Mai dulce decât înainte de meci".

Iordănescu a povestit că la începutul partidei cu Finlanda a avut parte de un moment neplăcut cu Deian Sorescu, jucător căruia a început să-i curgă sânge din nas, în timpul intonării imnului. Aceleaşi simptome le-a avut şi Andrei Raţiu: "Jucători finlandezii se uitau la noi cu stupoare".

România - Finlanda 1-0, prima victorie în Liga Națiunilor

Echipa naţională de fotbal a României a obţinut prima sa victorie în actuala ediţie a Ligii Naţiunilor, 1-0 (1-0) cu reprezentativa Finlandei, sâmbătă seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, în Grupa a 3-a a Ligii B.

Aceasta este prima victorie din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu, după un egal şi trei eşecuri.

Golul victoriei a fost marcat de fundaşul stânga Nicuşor Bancu (30).

România a făcut un joc destul de bun, a ratat ocazii mari de gol, având două bare şi un penalty ratat, însă Finlanda a avut o posesie net superioară (60%-40%, potrivit site-ului UEFA) şi a irosit câteva ocazii uriaşe de a înscrie, notează Agerpres.

Tricolorii au ratat în primul minut al meciului, prin Puşcaş, care a tras pe lângă poartă din careu, după o eroare a lui Kamara.

Oaspeţii au replicat imediat, dar Niţă a prins mingea trimisă cu capul de Vaisanen (4), în urma unui corner.

Golul s-a marcat în minutul 30, după o fază frumoasă de atac, pornită din propria jumătate: Bancu l-a lansat pe Puşcaş pe contraatac, atacantul a centrat în faţa porţii, de unde acelaşi Bancu a marcat cu o lovitură de cap.

Finlanda a preluat controlul jocului, dar Niţă a fost la post la şutul lui Lod din marginea careului (34), iar Kamara a tras pe lângă ţintă (38). Prima repriză s-a încheiat cu un şut imprecis al lui Puşcaş (44).

Primul sfert de oră al parţii secunde a fost unul destul de delicat pentru tricolori, însă Pohjanpalo (47) a şutat peste după ce Burcă a ratat intervenţia. Niţă a respins incredibil (51) mingea trimisă de Pohjanpalo din câţiva metri, într-o situaţie suspectă de ofsaid. Lod şi-a încercat din nou şutul de la distanţă (61), însă fără succes.

Puşcaş a mai ratat o situaţie bună (62), şutul său din poziţie favorabilă fiind respins de Joronen. Atacantul naţionalei nu a avut şansă nici în min. 76, la centrarea ideală a lui Raţiu, trimiţând peste poartă cu capul.

Finalul a fost unul pe contre, ambele formaţii irosind şanse de a marca. În min. 82, Creţu l-a scăpat pe Kamara, care a centrat pentru Lod, iar acesta a reluat peste poartă din poziţie ideală. Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a tras la colţul scurt (84), dar Joronen a respins cu genunchiul. Pohjanpalo (87) a avut o nouă ratare incredibilă din 6 metri. Bancu a avut şansa de a tranşa soarta partidei, dar şutul său din unghi a izbit transversala (89).

Oaspeţii au forţat egalarea, însă Schueller (90+1), cu un şut de la 16 metri, a trimis puţin peste transversală, iar Kaellman a reluat cu capul pe lângă( 90+3).

În min. 24, joc a fost întrerupt pentru circa două minute din cauza unor torţe aruncate pe teren de suporteri.

România venea după eşecuri în primele două meciuri din grupă, 0-2 cu Muntenegru şi 0-1 cu Bosnia, ambele în deplasare. În următorul meci, programat tot pe Giuleşti, România va întâlni marţi selecţionata Muntenegrului.

ŞTIRILE ZILEI