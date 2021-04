FOTBAL | Eduard Novak: Riscul excluderii României din circuitul EURO 2020 a fost eliminat

Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului

"Ne aflăm acum în etapa în care avem deja înfăptuită o mare realizare: a fost aprobat Memorandumul prin care Guvernul României s-a angajat să adopte legislaţia necesară, astfel încât meciurile din cadrul EURO 2020 organizate pe teritoriul României să se poată desfăşura cu spectatori. Conceptul medical gândit în acest sens va permite prezenţa în siguranţă a unui număr maxim de 13.000 de spectatori, reprezentând 25% din capacitatea tribunelor Arenei Naţionale. Decizia Guvernului a fost una pe deplin justificată, pe fondul angajamentelor asumate de România. Exista riscul excluderii din circuitul EURO, ca urmare a deciziei UEFA ca toate meciurile din cadrul turneului să se desfăşoare cu spectatori. În acest moment, acest risc a fost eliminat, lucru care nu poate decât să ne bucure", a declarat Novak, conform unui comunicat de presă al MTS.



El a precizat că în următoarea perioadă, memorandumul va fi transpus sub forma unui act normativ: "Ne rămâne acum sarcina de a realiza în mod concret şi de a transpune principiile Memorandumului într-un act normativ. Mulţumindu-vă pentru toată munca depusă până la acest punct, vă invit să colaborăm în continuare pentru a îndeplini toate criteriile, asigurând siguranţa şi confortul spectatorilor. Am convingerea că vom demonstra, o dată în plus, că suntem un partener de încredere, care înţelege importanţa evenimentului, dar şi a sarcinii care îi revine, aceea de a proteja siguranţa sanitară a cetăţenilor".



La Palatul Victoria a avut loc, miercuri, şedinţa Comitetului Interministerial de coordonare şi organizare a Turneului Final al Campionatului European de Fotbal 2020, în cadrul căreia a fost salutată semnarea Memorandumului prin care Guvernul României s-a angajat să adopte legislaţia necesară, astfel încât meciurile din cadrul EURO 2020 organizate pe teritoriul ţării noastre să se poată desfăşura cu spectatori, în limitele a 25% din capacitatea tribunelor Arenei Naţionale.



Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au prezentat detalii operaţionale legate de accesul spectatorilor şi a fost luat în discuţie, de asemenea, conceptul de "fan zone", care urmează să fie supus aprobării specialiştilor în domeniul sănătăţii publice, o decizie în acest sens urmând a fi luată până pe 28 aprilie.



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

sursa agerpres

