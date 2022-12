Fotbal: Calificarea în semifinalele Cupei Mondiale, "o bucurie imensă" pentru Lionel Messi

Lionel Messi / FOTO: shutterstock.com

"A fost un meci mare, foarte dificil. Ştiam că aşa vor sta lucrurile. Avem o echipă grozavă, dar am suferit prea mult şi nu meritam asta. Am condus cu 2-0, am evoluat într-o manieră bună. Adversarii ne-au pus probleme la mingile înalte, au adus mulţi jucători masivi în careu. Au egalat şi am ajuns să suferim. Dar suntem în semifinale şi asta ne-am dorit. Egalarea lor mi s-a părut foarte nedreaptă. A venit dintr-o lovitură liberă, care nu trebuia acordată, după părerea mea. Însă arbitrul a fost aşa tot meciul, a fost cu adevărat împotriva noastră. Când Lautaro (Martinez) a transformat penalty-ul său, a fost o bucurie imensă. Pentru că am suferit, a fost un meci foarte dur", a declarat Messi.



Argentina a deschis scorul prin Nahuel Molina (35), iar apoi şi-a majorat avantajul în repriza secundă, în urma unui penalty transformat de Messi (73), însă Olanda a restabilit egalitatea în finalul reprizei secunde, prin dubla lui Wout Weghorst (83, 90+11).



La finalul prelungirilor, scorul a rămas egal, 2-2, astfel că s-a trecut la loviturile de departajare, unde argentinienii s-au impus cu 4-3, după ce portarul Emiliano Martinez a apărat primele două penalty-uri ale olandezilor.



Adversara Argentinei în semifinalele CM 2022 va fi selecţionata Croaţiei, care a trecut la rândul ei, tot la loviturile de departajare, de cvintupla campioană mondială Brazilia.

sursa Agerpres

