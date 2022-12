Fotbal | CM 2022: Germania a fost eliminată din competiţie, deşi a învins Costa Rica (4-2)

Cvadrupla campioană mondială părăseşte pentru a doua ediţie la rând competiţia din faza grupelor, în ciuda singurei sale victorii, venită în urma golurilor marcate de Serge Gnabry (10), Kai Havertz (73, 85) şi Niclas Fuellkrug (90+1). Pentru costaricani, renăscuţi după catastrofa de la debut (0-7 cu Spania), au înscris Yeltsin Tejeda (58) şi Manuel Neuer (70, autogol).

Germania a dominat jocul cu ''Los Ticos'', dar a arătat slăbiciuni surprinzătoare pentru nişte jucători de talie mondială, care valorează zeci de milioane de euro şi impresionează la echipe de top din Europa.

Mannschaft s-a întrecut în ratări, iar Keylor Navas, care a atins limita penibilului în faţa Spaniei, a fost de data aceasta un înger păzitor al porţii sale, salvând numeroase goluri.

Musiala a fost cel mai ghinionist dintre jucătorii lui Hansi Flick, având două bare (61, 67) şi ratând alte ocazii de gol (2, 36, 84, 90+7). Muller (9, 62), Goretzka (14), Kimmich (35), Gnabry (39), Sane (45), Rudiger (62, 79), Fuellkrug (76), Havertz (86, 90+3) s-au întrecut şi ei în ratări.

Germania a deschis scorul în min. 10, când Gnabry a reluat cu capul din 7 metri, la centrarea lui Raum.

''La Sele'' a fost aproape de egalare în finalul primei reprize (42), când Raum şi Rudiger au gafat pe rând, dar Neuer a salvat golul la şutul lui Fuller.

Costa Rica a egalat în repriza secundă (58), când defensiva germană a fost ruptă în două, iar Tejeda a venit fără marcaj şi a reluat cu capul mingea respinsă de Neuer la lovitura de cap a lui Waston.

În min. 70, după o fază confuză în careul german, Neuer a respins într-un jucător costarican, iar mingea a intrat în plasă, FIFAS creditându-l pe portar cu autogol, după ce iniţial fusese dat ca marcator Vargas.

Hansi Flick a apelat în min. 67 la Havertz, iar intrarea sa a avut impact pe tabelă, atacantul echipei Chelsea marcând de două ori, în min. 73 şi 85, din pasele lui Fuellkrug, respectiv Gnabry.

Victoria echipei germane a fost parafată de o altă rezervă, Fuellkrug (89), din pasa lui Sane.

Germania avea nevoie de victorie pentru a merge mai departe, dar şi ca Spania să nu piardă în faţa Japoniei, lucru care nu s-a întâmplat. Ibericii au avut câştig de cauză în duelul direct cu Germania (4 puncte fiecare), având în vedere victoria la scor cu Costa Rica, 7-0.

Germania şi Costa Rica s-au mai întâlnit o singură dată, în meciul de deschidere de la CM 2006, în Germania, gazdele câştigând tot cu 4-2.

A six-goal thriller to round off Group E for #CRC & #GER@adidasfootball | #FIFAWorldCup