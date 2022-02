Fostul președinte al SUA, Donald Trump, despre "geniul" lui Putin: Declară independentă o mare parte din Ucraina. Oh, e minunat. Știam că a vrut dintotdeauna Ucraina. Vorbeam despre asta cu el

"Este genial - Putin declară o mare parte din Ucraina - a Ucrainei. Putin o declară independentă. Oh, asta e minunat.

Deci Putin spune acum 'E independentă' - o mare parte a Ucrainei. Și-am zis: 'Cât de deșteaptă e chestia asta'?

Iată un tip care este foarte priceput... Îl știu foarte bine. Foarte, foarte bine".

Trump l-a acuzat pe Joe Biden că este "slab" în răspunsul său la adresa lui Putin. În opinia lui Trump, "asta nu s-ar fi întâmplat niciodată" dacă ar fi continuat să fie el președintele Statelor Unite.

"Apropo, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată cu noi. Dacă eram în funcție, de neimaginat. Nu s-ar fi întâmplat", a declarat magnatul, citat de The Guardian.

Referitor la Putin, Trump a adăugat: "Cred că vede oportunitatea. Știam că voia dintotdeauna Ucraina. Obișnuiam să vorbesc cu el despre asta. I-am spus 'Nu poți s-o faci. Nu o vei face'. Dar vedeam că își dorește. Și îl întrebam despre asta. Vorbeam mult despre asta", a declarat Trump.

Full Interview: President Trump with C&B from Mar-a-Lago

