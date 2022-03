Fost ministru de Externe al Rusiei: Vladimir Putin este rațional, Kremlinul nu va folosi armele nucleare în mod intenționat

"Discuțiile despre cât de rațional este Vladimir Putin au pornit pentru că Vestul vede decizia lui de a invada Ucraina profund irațională. Contrazic acest fapt: este oribil, dar nu irațional! Ca sa înțelegem că, pentru Putin acesata este o decizie rațională, e nevoie să ne punem în locul lui. Sunt trei credințe care trebuie luate simultan în calcul: 1. Condiția Ucrainei ca țară 2. Starea armatei ruse 3. contextul geopolitic al Vestului.

1. În ultimii 20 de ani, Putin nu a luat în considerare faptul că Ucraina este o țară în sine, că ucraiennii sunt un popor adevărat, în viziunea lui Ucraina este cel mult un satelit al Rusiei. Mișcarea Maidan a pus capăt speranțelor ca Ucraina să fie independență și pro-Kremlin. Putin a crezut că Vestul este în spatele întregului fenomen. Dacă guvernul de la Kiev nu a putut fi independent și pro-Kremlin în ascuns, atunci l-a forțat pe față să fie astfel. În același timp a început să de a crezare propriilor propagandiști care l-au informat că Ucraina este condusă de o juntă nazistă inspirată de Stepan Bandera. Faptul i-a furnizat pretextul perfect pentru ”denazificarea” Ucrainei.

2. În ultimii 20 de ani, Kremlinul a încercat să își modenizeze armata. Mare parte din bugetul alocat armatei a fost fraudat și cheltuit pe yachturi luxoase în Cipru, dar când ești consilier militar nu poți raporta o asemenea situație președintelui. I s-au spus minciuni.

3. Elita aflată la conducerea Rusiei a crezut propria propagandă care a creat imaginea unui președinte inept în persoana lui Joe Biden. A crezut de asemenea că Uniunea Europeană este slabă din cauza sancțiunilor fragile pe care le-a aplicat Rusiei în 2014, iar retragerea neglijentă a forțelor militarea americane din Afganistan au întărit această poveste.

Dacă dai crezare celor 3 puncte de mai sus și planul tău este să reinstaurezi Imperiul Rus, atunci pare rațională invadarea Ucrainei.

Putin a dat greș în privința celor trei puncte menționate, dar asta nu îl face nebun, ci, pur și simplu rău și imoral.

Fostul politician rus susține că Putin este rațional și că tocmai din acest motiv nu va folosi armele nucleare în mod intenționat. În mod accidental, se poate produce un dezastru nuclear în Ucraina din cauza rachetelor lansate de militarii ruși în apropierea centralelor nucleare ale Ucrainei.

Amenințarea cu războiul nuclear este încă o dovadă a faptului că liderul de la Kremlin este rațional, susține Andrei V Kozyrev. Întreținând vie această amenințare, Putin vrea să obțină cât mai multe concesii din partea Occidentului sau a Ucrainei.

Concluzia este, precizează fostul politician rus, că Occidentul nu trebuie să accepte nicio concesie în privința Rusiei și nici să iși restrîngă sprijinul acordat Ucrainei din cauza amenințării nucleare", a scris fostul ministru de Externe pe Twitter.

Lots of discussions about the threat of nuclear war from the Kremlin and whether Putin is rational. I share my thoughts in this thread.



To frame: I do not believe Russia would use nuclear weapons and I believe Putin is a rational actor.