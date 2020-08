Demisii în PSD. Fostul ministru al Culturii, Daniel Breaz și încă doi parlamentari au demisionat. Reacția PSD

Daniel Breaz a demisionat din PSD / FOTO: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

ACTUALIZARE Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, susţine că "trei plecări din PSD nu influenţează fundamental" calculele pentru moţiunea la cenzură.

"Există în derulare negocieri. Noi suntem convinşi că această moţiune va trece. Aceşti trei parlamentari, îmi pare rău că au ales să facă acest lucru. Colegul meu Breaz, care a primit şansa de a-şi arăta competenţele din partea PSD in posturi extrem de importante - a fost ministrul Culturii, ministrul interimar la Educaţie, a decis brusc că nu-l mai reprezintă acest partid. Mă rog, suntem în prag de alegeri şi lumea trece peste caracter şi alege în funcţie de nevoile personale. Doamna Meiroşu, politician de sens giratoriu - pleacă, vine, pleacă, vine - acum a ales să plece. N-o să mai vină. Sunt doar trei plecări. Nu influenţează aceste trei plecări calculele pentru moţiune", a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD, citat de Agerpres.

"Partidul are nevoie de un suflu nou, de direcţie, de strategii coerente nu de stratageme gândite în afara forurilor statutare. Iar acestea nu vor prinde contur cu leadershipul actual. Continui să cred că politica este în slujba cetăţenilor, nu în cea a jocurilor de putere fără sens şi cu un singur scop: cel personal. Demisionez din PSD", a scris Breaz, pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD a fost un partid care avea "întipărit" în carta fundamentală a valorilor datoria de a servi interesul public.

"Este atât de frumos să ştii unde mergi, să îşi cunoşti direcţia, spunea Samuel Beckett. Îi dau dreptate pentru că mai bine de două decenii am avut o direcţie clară, sub umbrela unor principii şi obiective cu care am rezonat. O cultură organizaţională pe care o înţelegeam şi la construcţia căreia am pus umărul. PSD a fost un partid care avea întipărit în carta fundamentală a valorilor datoria de a servi interesul public. Iar această dimensiune, corelată cu dorinţa mea - acel 'ce mă mână în luptă', motivaţia personală - m-au determinat să fac pasul spre politică. Şi am crezut că PSD nu va conteni să renunţe la apropierea de cetăţean şi la creionarea politicilor menite să aducă bunăstare în societate", a adăugat Daniel Breaz.

În opinia sa, în prezent, PSD este "slab", "incoerent", "fără strop de logică în decizii".

"Un leadership haotic şi distanţat de reprezentarea intereselor cetăţenilor şi a celor care au crezut în acest partid. Nu se mai gândeşte pe termen mediu şi lung, ci doar de azi pe mâine şi într-o paradigmă a supravieţuirii personale. S-a renunţat la proiecte pentru folosul societăţii şi s-au pus pe masă calcule ale puterii - un semn al disperării, care au îndepărtat partidul de idealuri şi obiective înalte. Toate acestea m-au determinat să închei parcursul politic alături de partidul în care am crezut că pot aduce plusvaloare în societate", a mai transmis Breaz.

El a susţinut că ,"din păcate", PSD în formula actuală "are vocaţia de a ajunge un partid insignifiant pe scena politică".

"Lipsit de mentalitatea învingătorului şi cu acute semne de victimizare, cultura organizaţională actuală a privat partidul de elementul esenţial pentru o construcţie sănătoasă: încrederea. Iar această realitate o vedem nu numai noi, cei care am crezut în PSD, ci şi votanţii noştri. Cum să mai aibă, la rândul lor, încredere în noi?", a completat fostul ministru.

