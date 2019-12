Fostul lider WTA Caroline Wozniacki se retrage din tenis anul viitor, după Australian Open, turneu la care a cucerit singurul Grand Slam din carieră

Caroline Wozniacki, Australian Open 2018

Fostul lider mondial și-a anunțat retragerea prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, precizând că Australian Open 2020 va fi ultimul turneu din carieră.

"Am realizat tot ce am visat pe teren. Mi-am spus întotdeauna că atunci când va veni vremea, când îmi voi dori mai mult să fac lucruri care nu au legătură cu tenisul, atunci acela va fi momentul potrivit. În ultimele luni, am realizat că există mult mai multe lucruri în viață pe care aș vrea să le fac în afara tenisului. Căsătoria cu David a fost unul dintre aceste lucruri. Să am o familie alături de el, în timp ce călătoresc în lume și vorbesc despre artrita reumatoidă (boală de care suferă Caroline, n.r) sunt lucruri care mă pasionează și pe care vreau să le fac", a scris Caroline Wozniacki.

"Așadar, astăzi anunț că mă voi retrage din tenisul profesionist în luna ianuarie, după Australian Open. Nu are nicio legătură cu sănătatea mea și nu e un rămas bun. Aștept cu nerăbdare să împărtășesc cu voi călătoria mea. În final, vreau să mulțumesc din toată inima fanilor mei, prietenilor, sponsorilor, echipei mele, în special tatălui meu, care mi-e antrenor, soțului meu și familiei pentru sprijinul necondiționat de-a lungul atâtor ani. Fără voi n-aș fi putut realiza tot ce-am realizat", a mai scris sportiva de origine poloneză, naturalizată în Danemarca.

Caroline Wozniacki (29 de ani) a câștigat 30 de turnee WTA în carieră. A fost numărul 1 mondial timp de 71 de săptămâni, urcând pentru prima dată în fruntea ierarhiei pe 20 octombrie 2010. Ultima oara a ocupat această poziție în luna februarie a anului trecut.

A câștigat un singur turneu de Grand Slam în carieră, Australian Open 2018, după o finală spectaculoasă cu Simona Halep. De asemenea, Wozniacki a câștigat Turneul Campioanelor în 2017.

ŞTIRILE ZILEI