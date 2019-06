Fostul internaţional spaniol Jose Antonio Reyes a murit într-un accident de mașină

Fostul internaţional spaniol Jose Antonio Reyes, în vârstă de 35 ani, care a evoluat în cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra şi Real Madrid, a încetat din viaţă sâmbătă, în urma unui accident rutier produs la Utrera, localitatea sa natală, a anunţat presa spaniolă.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI