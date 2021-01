Marian Zlotea a fugit din tara EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La câteva ore de la pronunțarea deciziei, Zlotea a anunțat pe Facebook că a plecat din România, pentru că sentința e o înscenare.

El a mai spus că a cerut statut de refugiat politic în altă țara. De asemenea, Zlotea spune că se va adresa CEDO.

"Sunt nevinovat iar aceasta este o sentinţă nedreaptă, dată într-un dosar bazat în totalitate pe două denunţuri neîntemeiate, date sub presiune de doi inculpaţi arestaţi care, ulterior denunţurilor, au fost eliberaţi. Toată povestea s-a creionat în jurul acţiunilor sociale organizate pe lângă biserici în campania electoral din 2009. Faptele au fost catalogate de DNA ca fapte de corupţie şi trafic de influenţă fără nicio probă în acest sens. Instanţa de fond a Tribunalului Bucureşti a dispus în ceea ce mă priveşte o pedeapsă de 2 ani cu suspendare, pe care bineînţeles că am considerat-o nedreaptă şi am atacat-o. Instanţa de apel nu a respectat niciun drept la apărare pe tot parcursul procesului, schimbând în penultimul termen al pronunţării încadrarea în trafic de influenţă, fără ca acest lucru să se fi solicitat de vreuna dintre părţile implicate. Consider că această sentinţă este nedreaptă şi este o plată politică pentru simplul fapt că nu am fost de acord ca, la un moment dat, cineva să preia PDL", a scris Zlotea, miercuri, pe Facebook.

