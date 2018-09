George Maior, la comisia SRI EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații George Maior la intrarea în ședința Comisiei SRI: "Consider că am lucrat în interesul național. Nu înțeleg cum poate cineva să afirme că am interferat, cumva, în politica americană, când este vorba de o persoană privată. Nu am văzut nici cel mai mic gest, atitudine sau declarație care să confirme acest lucru. Acum, dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcție, și văd că există, acesta este determinat de rațiuni politice care trebuie explicate. Eu nu mi le explic, nu are legătură cu diplomația și cu faptul că mi-am făcut datoria în interesul național românesc. Nu am avut nicio discuție cu domnul președinte, am avut ieri o discuție cu domnul Meleșcanu în care am explicat foarte detaliat argumentele care cred că reprezintă, până la urmă, un punct de vedere valid, românesc".

Claudiu Manda, președintele comisiei parlamentare, susține că Maior are lucruri de lămurit și că în trecut acesta ar fi mințit în cadrul audierilor. Asta după ce fostul șef ANI, Horia Georgescu, a declarat că George Maior intervenea în dosarele pe care Agenția de Integritate le avea în lucru. Din Palatul Parlamentului Andreea Dumitrescu vine cu toate detaliile:

Ieri, preşedintele Comisiei, Claudiu Manda, a precizat că Maior a confirmat prezenţa sa la audieri.

Pe 28 august, Manda anunţase că îl va invita la comisie pe George Maior. El a precizat că temele discuţiei vizează subiectele aduse în atenţie de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate, Horia Georgescu, după audierea fostului şef al SRI.

George Maior a mai fost audiat la începutul acestui an, în legătură cu controversatele protocoale secrete, multe dintre ele purtând și semnătura sa.

Atunci a fost întrebat dacă se intervenea în dosare, dacă ofițerii SRI se implicau în activitățile de urmărire penală. George Maior spunea în fața comisiei că nu se pune problema ca ofițerii SRI să fi depășit prin activitatea lor limitele legale.

Ulterior a fost audiat și fostul director al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, care spunea că George Maior întreba frecvent despre evoluția dosarelor, inclusiv în momentul în care acestea ajungeau deja în istanță.

Horia Georgescu mai spunea că avea o relație apropiată cu George Maior, că se vizitau, și a prezentat comisiei și o serie de SMS-uri dintre cei doi.

Claudiu Manda, președintele comisiei, explica că George Maior ar fi negat o relație apropiată cu Horia Georgescu.

Horia Georgescu mai spunea că au fost o serie de coincidențe. De exemplu, SRI a transmis o notă secretă cu privire la o incompatibilitate a lui Klaus Iohannis, la vremea aceea primar al Sibiului, notă care ar fi venit chiar în pragul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2014.

O altă coincidență a fost și faptul că o notă privind incompatibilitatea Eduard Hellvig, la vremea aceea ministru al Dezvoltării, a venit tot în pragul unei campanii electorale.

